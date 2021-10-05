Adele comparte adelanto de “Easy On Me”, tema de su nuevo disco

Tras seis años de su último disco, Adele sorprendió a sus fans con el adelanto de su nueva canción titulada “Easy On Me”, que se estrenará el próximo 15 de octubre.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó la frase: “Easy On Me. 15 de octubre”, acompañada de un clip de 20 segundos, de lo que podría ser el video del primer sencillo del nuevo álbum.

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En el material audiovisual, aparece Adele introduciendo una cinta de casete en el estero de un auto. Después se le ve agitando la mano por la ventanilla, mientras unas partituras salen volando del vehículo en movimiento. De fondo se escucha la melodía de un piano, sin que se llegue a oír la voz de la cantante británica.

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Los seguidores de Adele esperaban desde el 2019 el lanzamiento del nuevo disco, luego de que en ese año, la intérprete de “Hello” y “Set fire to the rain” adelantó que ya estaba trabajando en un nuevo material discográfico que llevará por nombre “30”.

Se espera que en los próximos días el equipo de la cantante revele más detalles sobre su regreso musical, ya que desde 2015 no ha lanzado ningún tema inédito.

El regreso de Adele con el nuevo álbum "30"

Los rumores sobre el regreso de Adele comenzaron a surgir después de que en diferentes edificios icónicos del mundo como el Palacio de Buckingham, la Torre Eiffel, el Empire State y el museo Louvre apareciera una misteriosa publicidad con el número 30 sin mayores explicaciones.

Y aunque no decía nada más, los fans aseguraron que se trataba del nuevo disco de Adele, pues cabe mencionar que la cantautora nombró sus álbumes anteriores con números en referencia a su edad.

Los tres primeros álbumes de estudio fueron bautizados en función de la edad que tenía Adele en algún momento importante de su vida. En 2008 estrenó su primer disco “19”; en 2011 lanzó “21” y en 2015 publicó “25”.

Y aunque en este momento, Adele tiene 32 años, cabe destacar que cuando ella tenía 30, fue un año importante en su vida, ya que se separó de su ex esposo Simon Konecki.

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