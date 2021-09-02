ABBA lanza “Voyage”, su nuevo álbum, 40 años después de separarse

La banda sueca de pop ABBA anunció su regreso a la escena musical con el nuevo álbum "Voyage" luego de 40 años de la publicación de su disco “ABBA Gold”, noticia que causó gran revuelo y expectativa en todo el mundo.

ABBA informó a sus fans de alrededor del mundo sobre el lanzamiento del álbum "Voyage", así como de un concierto “revolucionario” presentado por los integrantes Björn Ulvaeus y Benny Anderson, Anni-Frid y Agnetha Fältskog.

En el comunicado se indicó que los fans pueden escuchar dos canciones nuevas de "Voyage" y adquirir las entradas para el concierto agendado para el verano de 2022 en Londres, Reino Unido, a través de su página web oficial.

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La banda sueca dijo que este nuevo viaje incluiría canciones inéditas y canciones nuevas entre ellas “I Still Have Faith in You, "Don’t Shut me Down" y "Voyage", así como un espectáculo con hologramas de sus integrantes.

ABBA ARE BACK with ‘Voyage’, a brand new album and revolutionary concert. Listen to two brand new songs now and pre-order ‘Voyage’ from the official store for first access to tickets. For more info, link in our bio. @ABBAVoyage #ABBAVoyage #ABBA — ABBA (@ABBA) September 2, 2021

ABBA también anunció que el álbum será lanzado oficialmente el 5 de noviembre de este año con 10 nuevos sencillos.

ABBA, la banda sueca de pop más aclamada

ABBA es una banda de pop sueca que alcanzó su fama en los años 70 y es considerada como una de las más influyentes en la historia al vender en su carrera musical más de 380 millones de álbumes alrededor del mundo.

Entre sus éxitos más conocidos se encuentran “Dancing Queen”, “Knowing me Knowing You”, “Super Troupe”, “Dancing Queen”, “Money, Money, Money” y “Waterloo” hasta su separación en 1982.

El anuncio de su regreso se dio a conocer hace unos días cuando ABBA creó una cuenta de Tik Tok en donde se publicaron una serie de videos en el que presentan una versión en piano de “Dancing Queen”.

El video ya rebasó los más de 7 millones de reproducciones y cuenta con casi un millón de seguidores.