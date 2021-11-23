Por Adele, Spotify elimina botón de reproducción aleatoria

Con el estreno de su nuevo material discográfico, la cantante británica Adele convenció a la aplicación Spotify de eliminar el botón de reproducción aleatoria. Esto con el fin de que los usuarios puedan escuchar el disco en el orden en que los artistas pensaron el álbum.

De acuerdo a una declaración que Adele dio en Twitter, la decisión de pedirle eso a la aplicación viene de que, al existir un botón de reproducción aleatoria, el esfuerzo del artista de pensar el orden de sus canciones no vale la pena.

Luego de que miles de usuarios y artistas apoyaran el pensamiento de la británica, la aplicación decidió retirar la reproducción aleatoria en los álbumes de Spotify.

No creamos álbumes con tanto cuidado y pensando en el orden de nuestra lista de canciones sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos. Gracias Spotify por escuchar.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy — Adele (@Adele) November 21, 2021

La artista dijo esto luego del lanzamiento de su disco “30”, el cual llega después de seis años de inactividad.

El álbum está inspirado en el proceso que Adele vivió luego de su divorcio en 2018, sus problemas con el alcohol tras este y su nueva vida como madre soltera, de acuerdo con sus declaraciones para un medio internacional.

Es un proceso: el proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera… No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre.

Ante el mensaje de agradecimiento de Adele en Twitter, la aplicación de Spotify respondió con un “cualquier cosa para ti”.

Anything for you 🙏✨ — Spotify (@Spotify) November 21, 2021

¿Spotify aplicará la petición de Adele para todos sus usuarios?

La función que pidió Adele con motivo del estreno de su disco solo aplicará para escuchar álbumes completos en la versión "premium" de la aplicación.

De acuerdo al portavoz de Spotify, si los usuarios están escuchando música con reproducción aleatoria, se quitará automáticamente cuando escuchen un álbum determinado.

Agregó estar muy emocionado porque lo que pidió Adele es una de las peticiones más comunes de quienes escuchan música en su plataforma y los artistas.

|Instagram: @adele

Esto fue solicitado durante mucho tiempo tanto por los usuarios como por los artistas.

Por otro lado, si los usuarios quieren volver a escuchar la reproducción aleatoria, lo pueden hacer, unicamente deberán activar manualmente la función.

Asimismo, dijo que en Spotify seguirán trabajando para darles a los usuarios las mejores experiencias en la aplicación.