Muere Adnan Abu Walid, líder del Estado Islámico en el Gran Sahara

Emmanuel Macron, presidente de Francia, confirmó la muerte de Adnan Abu Walid, líder del grupo yihadista Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario detalló que fuerzas francesas neutralizaron al líder yihadista, considerado como responsable de ataques en Malí, Níger y Burkina Faso.

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Adnan Abu Walid al Sahraoui, líder del grupo terrorista Estado Islámico en el Gran Sahara fue neutralizado, escribió Macron, y calificó la acción como “otro gran éxito” en la lucha de Francia contra los grupos terroristas en el Sahel.

“La nación piensa esta noche en todos sus héroes que murieron por Francia en el Sahel en las operaciones de Serval y Barkhane, en las familias desconsoladas, en todos sus heridos”, añadió el mandatario.

Macron afirmó que tras la muerte de Adnan Abu Walid, el gobierno francés se mantendrá en cercanía con sus socios africanos, europeos y estadounidenses, para luchar contra el Estado Islámico.

La Nation pense ce soir à tous ses héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ses blessés. Leur sacrifice n’est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

¿Quién era Adnan Abu Walid, líder yihadista abatido por Francia?

El Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) tiene su principal campo de acción entre Ménaka, en el noreste de Malí, y el otro lado de la frontera con Níger, según medios internacionales.

En esa zona son habituales las acciones de dos grupos yihadistas: el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, este último vinculado con Al-Qaeda.

Adnan Abu Walid habría ordenado, en agosto de 2020, el asesinato de seis trabajadores humanitarios franceses en Níger, así como un guía y un conductor nigeriano que los acompañaba.

De acuerdo con medios internacionales, en junio y julio del año pasado, el ejército de Francia abatió y capturó a distintos altos responsables de la rama Estado Islámico en el Gran Sahara.

El líder yihadista tenía alrededor de 40 años, en las pocas fotografías que aparece, luce con barba negra y turbante. Nació en el Sáhara Occidental, era apodado como “al Sahraoui”, durante un tiempo vivió en los campamentos de refugiados en Argelia, tras habitar en Marruecos.

En Argelia se unió a las fuerzas yihadistas armadas, y habría sido uno de los participantes en la creación del Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental, en el 2011.

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