La policía de Rusia detuvo este miércoles a cuatro militantes en la Plaza Roja de Moscú tras haber desplegado una pancarta en que pedían "Libertad para Navalny, Putin a la prisión". Reprimen protesta en Plaza Roja de Moscú en apoyo a Navalny.

la protesta duró menos de 30 segundos, puesto que las fuerzas de seguridad arrancaron inmediatamente la banderola y arrestaron a los militantes.

Después de varios minutos los cuatro manifestantes y un periodista fueron detenidos y subidos a una patrulla...

La manta también fue decomisada y colocada en la cajuela de una patrulla.

"Salimos para acá porque estamos hartos de todo, estamos hartos de negociar protestas que es imposible negociar", externó el activista Ilya Ermakov, quien también fue arrestado.

El opositor Alexei Navalny en prisión.

Alexei Navalny fue arrestado en el mes de enero poco después de aterrizar en Moscú desde Alemania, cinco meses después de casi morir por un envenenamiento del que acusa a las autoridades rusas.

El opositor está acusado de violar los términos de la libertad condicional de una sentencia suspendida por malversación de fondos.

Tanto Estados Unidos como varios gobiernos europeos han exigido la liberación del opositor, aunque de momento Moscú rechaza las condenas internacionales al igual que cualquier tipo de implicación en su envenenamiento.

A sus 44 años, el opositor reúne millones de seguidores rusos en redes sociales y consiguió que algunos de ellos fuesen elegidos para los concejos locales de Siberia en 2020.

Acusaciones contra Vladímir Putin, Presidente de Rusia.

Navalny insiste en que el partido Rusia Unida de Putin está lleno de "criminales y ladrones" y acusa al presidente de "chuparle la sangre a Rusia" a través de un "estado feudal" que concentra el poder en el Kremlin.

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El crítico ha liderado protestas nacionales contra las autoridades, pero todavía no ha sido capaz de cumplir lo que, quizás, es su mayor sueño: desafiar a Putin en las urnas electorales.

Ya lo intentó en las elecciones presidenciales de 2018, pero su candidatura fue vetada después de que un tribunal ruso le condenara por malversación de fondos.

Navalny siempre ha negado vehementemente dichas acusaciones, y asegura que sus disputas legales son represalias del Kremlin por sus feroces críticas.

Navalny promueve su campaña.

Desde prisión, el ex candidato promueve su campaña “Smart voting” (voto inteligente) para socavar el poder del partido del Kremlin.

En un intento de debilitar a los candidatos favorables al Kremlin, el opositor instó a los electores a apoyar a los del Partido Comunista de cara a las legislativas del próximo fin de semana.

Leonid Volkov, destacado aliado de Navalny, actualmente en el exilio, señaló que los rusos que apoyen a los candidatos señalados en “Smart Voting” votarían de hecho por Navalny.

“Ahora, votando de acuerdo al ‘Smart Voting’, tienes la oportunidad de hacerlo por Alexei Navalny”, escribió Volkov en el sistema de mensajería Telegram.

El equipo de Navalny mencionó en total los nombres de 1.234 candidatos a la cámara baja y elecciones locales, afirmando que se encuentran mejor posicionados para derrotar a los vinculados al Kremlin.

Bloqueadas decenas de sitios en internet vinculados a Navalny.

El regulador de medios de comunicación ruso ha bloqueado decenas de sitios en internet vinculados a Navalny, lo que incluye al dedicado a la votación estratégica.

El regulador también ha presionado a gigantes como Google y Apple exigiéndoles que eliminen aquellas aplicaciones de voto estratégico de Navalny.

En estos últimos años, “Smart Voting” ha logrado que el cada vez más impopular partido gobernante pierda varios escaños en las elecciones locales.

