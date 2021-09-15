Mujeres afganas dejan la burka de los talibanes y visten ropa colorida

Mujeres afganas en el extranjero publicaron a través de sus redes sociales fotografías de su ropa colorida, como protesta contra la burka impuesta por el régimen de los talibanes.

Esto comenzó luego de que se difundió una imagen en que supuestas mujeres vestidas con burkas en dicho país manifestaron su apoyo al nuevo gobierno de los talibanes en una reunión en la Universidad de Kabul.

La activista por los derechos de los jóvenes afganos, Wazhma Sayle, de 36 años, dijo a Reuters que se sorprendió al ver la fotografía en internet, por lo que decidió vestir la ropa colorida.

“Esta es la cultura afgana y cómo nos vestimos! ¡Cualquier cosa menos que esto no representa a las mujeres afganas!”, expresó en sus redes sociales. “No quiero que me identifiquen de la forma que me mostraron los talibanes, no puedo tolerar eso”, dijo la mujer que actualmente se encuentra en Suecia.

This is Afghan culture. I am wearing a traditional Afghan dress. #AfghanistanCulture pic.twitter.com/DrRzgyXPvm — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021

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Otras mujeres publicaron imágenes similares, tocando una fibra sensible, mientras que otras expresaron que la burka nunca ha sido parte de la cultura afgana.

Wazhma Sayle dijo que “es una lucha por nuestra identidad” y puede expresar a todo el mundo que las mujeres afganas no apoyan el régimen de los talibanes, pues cree que la fotografía difundida se trata realmente de hombres vestidos con burkas.

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Otra usuario de redes sociales dijo que “es bueno que las mujeres (afganas en el extranjero) pudieran protestar, porque la burka no representa a las mujeres en Afganistán”.

Talibanes imponen régimen a las mujeres

Hace dos décadas las mujeres tenían que cubrirse de la cabeza a los pies cuando los talibanes estuvieron en el poder y a las que infringían las reglas sufrían humillaciones y palizas públicas por parte de la policía religiosa.

El nuevo régimen prometió dar más libertades a las mujeres luego de que Estados Unidos retiró a sus tropas luego de 20 años de la invasión de Afganistán. Sin embargo, cientos de afganas se han manifestado en contra del régimen por segmentar a los hombres en la universidad.

Dr. Bahar Jalali, a historian from Kabul, has initiated a women’s protest movement on #Twitter against the #Taliban dress rules for women. Afghan women post their photos in beautiful traditional Afghan dresses. The whole world should see their photos. #AfghanistanCulture https://t.co/5mMfQX9jbW pic.twitter.com/0Dys8fQzuq — Suzana Starikov (@StarikovSuzana) September 13, 2021