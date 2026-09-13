VIDEO: Rescatan a adolescente de naufragio en Alaska; es el único sobreviviente

Un viaje que comenzó el viernes 4 de septiembre en la isla de St. Lawrence o San Lorenzo, en Alaska, terminó con un naufragio en las aguas del mar de Bering y un inesperado rescate.

Fueron tres personas las que sufrieron un percance en su embarcación, pero solo un menor de 15 años sobrevivió.

¿Cómo fue el naufragio en Alaska?

Los familiares de los tres hombres informaron la desaparición durante la noche del domingo, por lo que la Guardia Costera de Estados Unidos puso en marcha un operativo para localizarlos, con la participación de aeronaves que recorrieron la zona en busca de señales de la pequeña embarcación.

Una de las aeronaves logró observar al adolescente de 15 años sobre el esquife, que es una especie de barco pequeño.

🌊😰 ¡Dos días aferrado a una embarcación volcada en medio del mar! Un joven de 15 años sobrevivió en el mar de Bering, Alaska, hasta que fue localizado y rescatado con hipotermia; sus otros dos compañeros fueron encontrados sin vida pic.twitter.com/rPNm19R4uE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 12, 2026

Los rescatistas desplegaron una balsa y suministros para auxiliarlo mientras coordinaban la llegada de una embarcación pesquera.

La zona donde ocurrió el accidente se encuentra frente a la isla de St. Lawrence o San Lorenzo, un territorio de Alaska que por su ubicación está más próximo a Rusia que a Estados Unidos, donde la condiciones del mar y las bajas temperaturas hicieron aún más complicada la permanencia del adolescente en el agua.

Así rescataron al adolescente en Alaska

Las imágenes del rescate muestran al adolescente que está de rodillas sobre el esquife, por lo que los tripulantes de la embarcación le lanzaron una cuerda y utilizaron una especia de canastilla para subirlo.

El capitán del barco señaló que el menor había conseguido aferrarse al esquife durante casi tres días y presentaba síntomas de hipotermia por las extremas condiciones de la zona.

Antes del rescate, fueron localizados los cuerpos de los otros dos integrantes del grupo, su hermano y su primo, pero la Guardia Costera no reveló los nombres ni precisó las circunstancias en las que murieron los dos adultos.

