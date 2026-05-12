¿84 días sin noche? Descubre el IMPACTANTE fenómeno natural del “Sol de medianoche” en Alaska

El cielo de Alaska acaba de entrar en uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo. La ciudad de Utqiagvik, considerada la más al norte de Estados Unidos, inició de manera oficial, con su temporada del llamado “Sol de medianoche”, un evento donde el Sol deja de ocultarse durante semanas.

De acuerdo con autoridades meteorológicas de Alaska, este martes el Sol se ocultó brevemente a las 1:48 de la madrugada y volvió a aparecer a las 2:57 am (hora local), sin embargo, desde ahora permanecerá visible las 24 horas del día hasta el próximo 2 de agosto de este 2026. En total, serán 84 días consecutivos de luz solar continua en esta región ubicada dentro del Círculo Polar Ártico.

Residents of the United States' northernmost city just started a day that will last more than 2,000 hours. @NOAA’s #GOESWest (#GOES18) 🛰️ captured the beginning of this annual “midnight sun” season yesterday. https://t.co/SpLqJbQcRt pic.twitter.com/GXUrhJxAao — NOAA Satellites (@NOAASatellites) May 11, 2026

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¿Qué es el fenómeno del “Sol de medianoche”?

El llamado “Midnight Sun” o “Sol de medianoche” ocurre en las zonas cercanas al Polo Norte y Polo Sur debido a la inclinación del eje terrestre.

Durante el verano boreal, el hemisferio norte queda inclinado hacia el Sol, lo que provoca que algunas regiones reciban iluminación permanente incluso durante la madrugada. En lugares como Utqiagvik, Alaska, el Sol puede permanecer completamente visible durante días o incluso meses sin que exista una noche real.

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Sol de Meedianoche 2026: ¿Por qué sucede en Alaska?

El fenómeno ocurre principalmente en comunidades ubicadas al norte del Círculo Polar Ártico, donde las horas de luz aumentan rápidamente conforme avanza la primavera. Utqiagvik, antes conocida como Barrow, es uno de los sitios más famosos del mundo para observar este espectáculo natural.

Especialistas explican que mientras el

resto del planeta experimenta ciclos normales de día y noche, en esta zona la posición de la Tierra respecto al Sol genera una iluminación continua.

MIDNIGHT SUN ☀️: Watch a satellite video capturing the last sunset in Utqiagvik, Alaska, the northernmost city in the U.S. The town will experience 84 days of endless sunlight.#Alaska #sunset #US #Utqiagvik pic.twitter.com/fB0juha6r3 — FOX Weather (@foxweather) May 12, 2026

Aunque el fenómeno natural atrae a turistas y fotógrafos de todo el mundo, también representa desafíos físicos y emocionales para quienes habitan estas regiones. La exposición prolongada a la luz solar puede alterar el sueño, el reloj biológico y los hábitos diarios de las personas. Por ello, muchos residentes utilizan cortinas especiales para bloquear la luz durante la noche.

A pesar de ello, el “Sol de medianoche” se ha convertido en uno de los mayores atractivos naturales del Ártico y un recordatorio del impacto que tiene la inclinación de la Tierra sobre la vida humana. Mientras millones de personas duermen bajo la oscuridad, en Alaska el Sol apenas comienza a brillar. Y la pregunta inevitable es: ¿podrías vivir casi tres meses completos sin una sola noche?

