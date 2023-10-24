¡Usó una cuchara para robar una moto! Adolescente de 17 años fue detenido por dieciseisava vez

El ingenio y la creatividad de un adolescente de 17 años fue desperdiciado nuevamente en un delito, y es que a su corta edad ya cuenta con 15 presentaciones ante el Juez, todas ellas del 2022 a la actualidad. En esta ocasión fue capturado por robar una moto usando sólo una cuchara, por más increíble que parezca, el utensilio de cocina fue utilizado para poner en marcha el vehículo y darse a la fuga, en la alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).

Afortunadamente, el dueño se percató del robo luego de que el motor hizo ruido, por lo que puedo contactar a tiempo a las autoridades y describir al ladrón, usando los botones de pánico de la capital.

Adolescente fue detenido luego de una persecución

Luego de que los operadores de las cámaras del C2 Poniente contactaran a su vez a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estos llegaron hasta las calles Abraham Lincoln y John Taylor, de la colonia Presidentes.

En el lugar, la víctima de 26 años relató que escuchó como pusieron su moto color negra en marcha. Inmediatamente proporcionó las características del sujeto e inició su búsqueda.

No pasó mucho tiempo antes de que lo localizaran y le marcaran el alto. Una vez que le realizaron la revisión de seguridad, las autoridades supieron que no tenía los documentos ni las llaves del vehículo; sin embargo, portaba una cuchara con la aparentemente encendió la motocicleta.

Adolescente ha sido detenido por alterar áreas públicas, comercio informal e impedir el tránsito

Por si fuera poco, al presentar al adolescente de 17 años ante un Ministerio Público, se supo que era toda una fichita, pues en los últimos 2 años había sido detenido 15 veces.

Ninguno de sus delitos ameritó prisión preventiva. La mayoría de las detenciones están relacionadas al comercio informal, pero igual cuenta con presentaciones ante el juez Cívico por cambiar el uso de destino de áreas públicas e impedir el libre tránsito de las personas, ahora por robo de una motocicleta.