VIDEO: Captan el asalto a un auto en la Venustiano Carranza, a mitad de Circuito Interior

Momentos de tensión vivieron automovilistas que circulaban sobre Circuito Interior, en la alcaldía Venustiano Carranza, concretamente a la altura de la colonia Zaragoza, donde un valiente copiloto grabó el momento en que un individuo se acerca a un vehículo para efectuar un presunto asalto.

Esto ocurrió durante la tarde del jueves 5 de octubre en la Ciudad de México, cuando un automovilista sufrió un robo con violencia por parte de un hombre, quien vestía chamarra blanca y gorra. El sujeto aprovechó el tráfico en la esquina entre la Calle 47 y la Avenida 14 para interceptar el vehículo e introducir todo el brazo en la cabina.

Video del robo en Circuito Interior a un automovilista de la CDMX

Este momento fue captado por otro de los automovilistas que circulaba sobre Circuito Interior, quien al percatarse del asalto, decidió grabarlo y difundirlo a través de redes sociales. En las imágenes se puede apreciar cómo el robo ya estaba iniciado y el momento en que se guarda el aparente botín en el bolsillo.

Posteriormente, corre hacia una de las calles y huye rápido, pero con aparente tranquilidad, mientras que el vehículo afectado queda paralizado por unos segundos, hasta que reanuda la marcha en medio del tráfico sobre la parte lateral de la avenida.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que, luego de tener conocimiento del video difundido en redes sociales, iniciaron un operativo de búsqueda y localización, apoyado por las cámaras de seguridad del C5, por lo que pudieron identificar al presunto ladrón.

#VIDEO | 🤬 Captan #asalto a un automovilista en la Venustiano Carranza.



A mitad de #CircuitoInterior, la #víctima se queda paralizada unos segundos antes de reanudar su marcha.



El #delincuente huyó con toda calma.https://t.co/PjdLtGjcQr pic.twitter.com/RAyJActCk0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2023

Detienen a los presuntos autores del robo a un automovilista en la colonia Zaragoza

Hora después, la SSC de la CDMX emitió un comunicado relacionado con el asalto en la alcaldía Venustiano Carranza, donde confirmaron la detención de tres implicados en el robo efectuado esa misma tarde.

Luego de identificar al sospechoso por las cámaras de vigilancia y establecer recorridos de seguimiento, fue interceptado en la calle Bolívares y su esquina la calle 170, dentro de la colonia Pensador Mexicano. Estaba acompañado por dos presuntos cómplices, con quienes realizaban el intercambio de objetos por dinero en efectivo.

Además, les aseguraron 15 dosis de aparente cocaína, 14 más de una hierba verde similar a la marihuana y dinero en efectivo, así como una camioneta color azul en la que se encontraba uno de ellos.

Dos de los delincuentes ya tienen antecedentes por el delito de asalto a transeúnte y automovilista, en distintos puntos del Circuito Interior, las colonias Federal e Ignacio Zaragoza, también en la alcaldía Venustiano Carranza.

