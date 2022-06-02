Adolescente es arrestado por reclutar para iniciar tiroteo en Berkeley

Las autoridades de Berkeley, California, Estados Unidos, detuvieron a un adolescente de 16 años que presuntamente reclutaba a otros estudiantes de una secundaria local para participar en un tiroteo masivo en su escuela.

La policía local indicó que recibieron un aviso sobre el adolescente quien presuntamente planeaba un tiroteo masivo y atentado con bomba en su escuela secundaria. Tras recibir la información, los agentes obtuvieron una orden de allanamiento en la casa del joven.

Los oficiales de Berkeley cumplieron con la orden de allanamiento, donde lograron detener al adolescente y llevarlo con el Equipo Móvil de Crisis de la Ciudad, donde evaluarán al adolescente.

Teen arrested after recruiting others to participate in a school shooting/bombinghttps://t.co/Njy4N6jKxt — Berkeley Police (@berkeleypolice) June 1, 2022

Policía de Berkeley encuentra armas en casa del adolescente

Durante el cateo en la casa del adolescente, la policía encontró partes de explosivos, rifles de asalto, varios cuchillos y artículos electrónicos que podían usarse para crear armas adicionales, informó el departamento de policía de Berkeley.

Cuando los investigadores de la Unidad de Servicios Juveniles se hicieron cargo de la investigación, los detectives entrevistaron a los testigos, revisaron la evidencia, colaboraron con los policías de Barkeley y obtuvieron una orden de arresto para el adolescente.

La policía informó a las autoridades de la secundaria Berkeley sobre las intenciones del adolescente de iniciar un tiroteo y se comunicó con los funcionarios del Distrito Escolar Unificado.

“Queremos agradecer a las personas que se presentaron para denunciar esta amenaza. Hablar en este caso permitió que la policía interviniera antes de que ocurriera cualquier daño”, expresó el Distrito Escolar.

El adolescente fue arrestado bajo sospecha de poseer materiales de dispositivos destructivos y amenazar con cometer un delito que podía resultar en la muerte o lesiones corporales graves de jovenes en una escuela secundaria.

“Reconocemos el impacto que esta noticia puede tener en nuestra comunidad. La seguridad escolar sigue siendo una alta prioridad para el Departamento. Como parte de ese compromiso, el Departamento tiene un Oficial de Recursos Escolares asignado a la Escuela Secundaria de Berkeley que se comunica regularmente con la escuela y el personal de seguridad”, informó la policía a través de un comunicado.

