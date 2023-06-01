¿Ni comer unos cacahuates en el aeropuerto? Aerolínea pesará a los pasajeros antes de subir al avión

Los vuelos en avión cada vez son más caros: el costo del combustible, las operaciones, impuestos y otros gastos influyen en la tarifa que paga el pasajero, así como los pagos adicionales que debe realizar por llevar equipaje. Ahora una aerolínea de Nueva Zelanda realizará la tarea de pesar a los viajeros antes de abordar la aeronave.

La empresa Air New Zealand, de Nueva Zelanda, hará lo que han llamado una “encuesta” durante este mes de junio de 2023, en la cual pedirán a más de 10 mil pasajeros que toman un vuelo internacional a que pasen a una báscula antes de subir a uno de sus aviones.

La empresa asegura que no habrá una pantalla que les muestre el peso de las personas cuando suban a la báscula, sino que esta cifra será anónima. “Nadie puede ver su peso, ni siquiera nosotros. Es completamente anónimo”, aseveró Alastair James, especialista en Mejoramiento de Control de Carga de Air New Zealand.

El trabajador de la aerolínea detalló que siempre pesan todo lo que sube a un avión, como el equipaje, la comida y las mercancías. Mientras que para la cifra de clientes, tripulantes y equipaje de mano, “usamos pesos promedios, que obtenemos de esta encuesta”, explicó en un comunicado.

La compañía señaló que realizaron este sondeo en 2021 en las rutas nacionales y ahora que los viajes internacionales están reanudándose tras la pandemia, es el turno correspondiente a este tipo de viajeros. La encuesta es voluntaria y será entre los vuelos de la ciudad de Auckland a Nueva York.

¿Qué pasa si se realiza un mal cálculo de peso y balance en el avión?

Un avión tiene una cifra llamada “Peso Máximo al Despegue”, es decir, el peso autorizado por el fabricante del avión con la cual un piloto puede intentar despegar. Está sumada por el peso añadido al de la propia aeronave consistente en combustible, equipaje, pasajeros y personal de vuelo, entre ellos pilotos y sobrecargos.

Si este peso máximo está mal calculado y hay un exceso en esta cifra, el avión puede requerir más pista para recorrer y mayor velocidad para poder ascender, destaca la Escuela Europea de Aviación.

¿Cómo se ve afectado el vuelo de un avión debido a su carga?

Un piloto deber revisar varias condiciones del avión antes de comenzar el vuelo. Entre ellas, el peso de la aeronave y de su carga. Por ejemplo, de acuerdo con la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina, algunas de las verificaciones que deben ser realizadas son:

