Horarios de vuelos del AICM podrán consultarse en la página de Profeco

¿Tu vuelo está retraso o a tiempo? Ahora podrás conocer el estatus con mayor facilidad según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), institución que informó que habilitó, en su página en internet, un enlace para consultar los horarios asignados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Profeco señaló que, en este sitio, los usuarios pueden revisar por aerolínea, por número de vuelo, destino u origen y/o por el estatus de los vuelos que otorgan las empresas que operan a nivel nacional e internacional dentro del AICM.

Desde el pasado 26 de marzo de 2023, el AICM comenzó, por orden de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a mostrar en sus pantallas de vuelos los horarios oficiales asignados por el administrador aeroportuario a cada aerolínea, eliminando así los itinerarios con los que comercializaban los boletos.

Aerolíneas, obligadas a difundir horarios

La Profeco agregó que, la Ley de Aviación Civil, establece que las aerolíneas están obligadas a informar a los usuarios, de forma rápida y expedita, los cambios que se produzcan previo al vuelo.

Además, exhortó a denunciar o presentar quejas ante la dependencia en caso de que las aerolíneas no cumplan con lo establecido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en las siguientes vías de comunicación:



Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y el número 800 468 8722, en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.

Vía correo a la dirección asesoria@profeco.gob.mx

¿Vuelos en el AICM tendrán retrasos?

En un comunicado, el AICM señaló que no autorizará el despegue si una aerolínea no respeta el horario fijado, y precisó que si el vuelo no cuenta con horario de salida, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no aprobará el plan de vuelo a la aerolínea.

El AICM añadió que, por intereses comerciales, algunas empresas reciben un horario que no respetan. Como ejemplo, citó que una aerolínea debe salir de la pista a las 10:00 horas, pero por fines comerciales opera el vuelo hasta cuatro horas después, causando un daño a los usuarios.