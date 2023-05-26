¡Terror en el aire! Pasajero de Asiana Airlines abre la puerta del avión en pleno vuelo

Una noticia conmociona el servicio aéreo de Corea del Sur, pues autoridades confirmaron que un avión de Asiana Airlines tuvo un grave incidente provocado por un pasajero, quien decidió abrir la puerta de emergencia de la aeronave minutos antes de aterrizar, lo que además del miedo, provocó una intensa ráfaga de viento que dejó más de una decena de usuarios con heridas leves.

Mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Transporte coreano, la noticia se difundió a nivel global y confirmaron que el avión pudo aterrizar en el aeropuerto de Daegu de forma segura tras el incidente, el cual además provocó la detención inmediata bajo el cargo de violar la ley de seguridad de la aviación.

Video del momento en que un pasajero de Asiana Airlines abre la puerta del avión

Parte del momento fue registrado por un usuario, quien publicó el video del momento en que la puerta del Airbus A321 ya está abierta y los pasajeros están recibiendo la ráfaga de aire. De acuerdo con los reportes locales, el individuo abrió la puerta del avión de Asiana Airlines a unos 656 pies de altura, lo que equivale a unos 200 metros.

Se trató del #vuelo 8124.



Había 194 #pasajeros, de los cuales seis fueron hospitalizados al llegar al #aeropuerto.



Presuntamente el responsable habría intentado saltar del #avión. pic.twitter.com/2BF6spTfXb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

En el fragmento audiovisual se puede observar cómo los pasajeros reciben el impacto del aire en el rostro, pero debido a que el avión ya se encontraba en proceso de aterrizaje y a unos cuantos metros del aeropuerto, todos portaban el cinturón de seguridad, por lo que procedieron a sujetarse del descansa brazos.

A pesar de que el avión aterrizó de manera segura, esto no impidió que 12 personas resultaran con afectaciones, de las cuales nueve tuvieron que ser trasladadas a un hospital tras presentar problemas respiratorios.

El individuo, señalado también de intentar saltar del avión, fue detenido por las autoridades locales inmediatamente, pues podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de prisión por "manipular las puertas de salida".

#ÚLTIMAHORA



La puerta de un #avión de #AsianaAirlines se abrió en el aire antes de aterrizar. Seis pasajeros sufrieron dificultad para respirar, informó Noticias Yonhap.



El avión de Asiana Airlines aterrizó de forma segura en el Aeropuerto Internacional de #Daegu. pic.twitter.com/hfnDsNrTDk — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) May 26, 2023

Heridos por el pasajero que abrió la puerta de emergencia de un avión

Según informó la agencia coreana Yonhap, tras el incidente del Airbus de Asiana Airlines se reportaron gritos y llano de pánico por parte de un equipo de atletismo adolescente, mientras que otros aseguraron tener un fuerte dolor de oído, lo que se resume en problemas respiratorios y problemas menores.

