Prohíben a aerolínea rusa volar en Inglaterra tras ataque a Ucrania

Inglaterra envió una prohibición a la aerolínea rusa Aeroflot para volar en el territorio británico, luego de que el presidente Vladimir Putin ordenara una invasión a Ucrania, informó este jueves el primer ministro Boris Johnson.

El funcionario británico anunció la prohibición en el Parlamento, mientras que la Autoridad de Aviación Civil de Inglaterra informó sobre la suspensión a la aerolínea rusa para ingresar al territorio de Reino Unido.

"Esto significa que Aeroflot no podrá operar vuelos al Reino Unido hasta nuevo aviso", dijo la Autoridad de Aviación Civil británica.

El secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo que había firmado las restricciones que prohíben a todas las compañías aéreas rusas regulares entrar en el espacio aéreo de Inglaterra.

Sanciones de Reino Unido contra Rusia por ataque a Ucrania

Además de la prohibición de vuelos a una aerolínea rusa, Inglaterra también anunció una segunda ola de sanciones contra Vladimir Putin, tras la invasión a Ucrania.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Boris Johnson informó que las sanciones afectarán directamente al banco central de Rusia VTB y el conglomerado estatal Rostec, a quienes les congelará los activos, lo que afectará la economía de cien personas, entidades y filiales en Rusia.

Boris Johnson agregó que el martes presentará una ley que prohibirá a todas las grandes empresas rusas financieras en mercados británicos.

Estados Unidos también apoyó las medidas económicas contra Rusia, y aseguró que las sanciones están planificadas en conjunto con la Unión Europea y el G7 para que solo afecten a la economía rusa y no haya impactos negativos en otros territorios.

Joe Bide aseguró que con dichas sanciones debilitarán la capacidad de Rusia de comercializar en dólares, libras y euros, con lo que se limitará el desarrollo de Rusia en el mercado de la tecnología, la economía y su Ejército terrestre y marítimo.

“Hablé con los líderes del G7 y limitaremos la capacidad de Rusia para ser parte de la economía mundial” detalló Biden.