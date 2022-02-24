Usuarios de redes sociales en Ucrania reportan bombardeos

Durante la madrugada del 24 de febrero, luego del anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre la desmilitarización de Ucrania, usuarios en redes sociales registraron diversos bombardeos, movilización de las fuerzas armadas y activación de alarmas de guerra en la frontera.

Según algunos videos, estos bombardeos también alcanzaron algunas ciudades más centricas. En ellos, diversos ciudadanos se asomaron a sus ventanas para registrar el paso de aviones militares y explosiones.

Tal fue el caso de un video que presuntamente se filmó en Dnepropetrovsk. En él se observa cómo un avión de carácter bélico sobrevuela cerca de las casas de la ciudad.

En dicho material, la persona no especifica si se trata de una aeronave de Rusia o de Ucrania.

Sirenas de ataque inundan los cielos de Ucrania por posibles bombardeos

En otro de los videos que circulan en las redes sociales, también se escuchan sirenas para alertar a la población.

En esta ocasión, se observa que el video transcurre a primeras horas de la mañana en el corazón de Kiev.

Que horror , el sonido de la

“ Tercera Guerra Mundial”

pensar en la gente de Ucrania, sobretodo los niños se me apachurra el corazón nadie debería despertar escuchando esto 🥺 Por favor no hagan memes de esta situación, seamos empáticos hermanos 🤜🏻🤛🏻

#TerceraGuerraMundial pic.twitter.com/a2zXwiOrJ3 — ॐ ℓίℓ's ॐ (@LILIARO) February 24, 2022

Asimismo, un ciudadano logró captar el momento en el que tanques de guerra circulan por las calles de Ucrania. Por el fondo de este, se observa que fue grabado a primeras horas de la mañana.

En la descripción de su publicación, la persona especifica que el hecho sucedió en la ciudad de Mariúpol.

Los tanques ucranianos se movilizan en Mariupol dispuestos a defender Ucrania de la invasión rusa#TerceraGuerraMundial pic.twitter.com/sL6pnesKJr — Bald Hypochondriac (@baldhypc1) February 24, 2022

Explosiones de bombardeos hacen temblar a los ciudadanos en Ucrania



Por otro lado, algunos de los videos más compartidos por los usuarios en redes sociales son los de las presuntas explosiones cerca de las ciudades y en la zona fronteriza de su nación.

En ellos, se puede ver cómo las columnas de humo se alzan en los cielos ucranianos por encima de edificios de al menos seis pisos de altura.