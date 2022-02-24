El presidente Joe Biden anunció que no enviará a su Ejército a Ucrania, para entrar en combate con las fuerzas de Vladimir Putin, pero sí moverá sus tropas a las fronteras de los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para “defender cada centímetro del territorio de los países miembros''.

Joe Biden añadió que cualquier ataque a uno de los miembros de la OTAN implicará una respuesta colectiva de todos los países que conforman la alianza. El mandatario estadounidense detalló que ya aprobó la movilización de sus tropas a la frontera de Polonia, Lituania y Estonia para reforzar su defensa colectiva.

Biden anuncia sanciones contra Rusia

Biden indicó que se comunicó por teléfono con el presidente de Ucrania y le dieron su palabra de apoyarlos estratégicamente ante la invasión de Rusia.

"Putin comenzó con ataques aéreos, tanques y tropas terrestres. Putin es el agresor, él escogio la guerra", indicó el mandatario estadounidense durante un mensaje desde la Casa Blanca y agregó que la invasión de Rusia a Ucrania fue un "ataque premeditado que Putin ha estado planificando por muchos meses".

En estos momentos, Joe Biden se pronuncia tras operación militar de #Rusia en #Ucrania pic.twitter.com/tILrUKm8yJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2022

Biden anuncia sanciones contra la economía de Rusia

Joe Biden anunció que sancionará económicamente a Rusia, y en conjunto con los miembros de G7 aprobaron un nuevo paquete de castigos, que incluyen frenar las exportaciones de Moscú, "lo que le pasará una cara factura a su economía", tras el ataque contra Ucrania.

El presidente estadounidense añadió que el paquete de sanciones contra Putin está pensado para que el peso caíga sobre la economía de Rusia sin afectar a la de Estados Unidos y a los países Europeos.

Joe Bide aseguró que con dichas sanciones debilitarán la capacidad de Rusia de comercializar en dólares, libras y euros, con lo que se limitara el desarrollo de Rusia en el mercado de la tecnología, la economía y su Ejército terrestre y marítimo.

Happening Now: President Biden delivers remarks on Russia’s unprovoked and unjustified attack on Ukraine. https://t.co/ukEDuddOhQ — The White House (@WhiteHouse) February 24, 2022

"Hablé con los líderes del G7 y limitaremos la capacidad de Rusia para ser parte de la economía mundial" detalló Biden.

Joe Biden aseveró que la moneda de Rusia vive su peor momento debido a que Vladimir Putin decidió atacar a Ucrania a pesar de los intentos de Estados Unidos y sus aliados por evitarlo.

"El rublo está en su momento más débil de su historia, la bolsa rusa se desplomó, las acciones cayeron en un día 15 por ciento, vamos a bloquear los movimientos del banco más grande de Rusia y lo dejaremos fuera del sistema financiero, congelaremos sus activos".

