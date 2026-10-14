¡Emergencia en Apodaca! Falla en el tren de aterrizaje obliga a avión a maniobra inesperada

Una falla obligó a una aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia la noche del martes en el Aeropuerto del Norte, ubicado en Apodaca, Nuevo León. El incidente movilizó a las autoridades aeroportuarias, aunque no dejó personas lesionadas ni puso en riesgo las instalaciones.

El reporte se recibió alrededor de las 20:45 horas en la terminal aérea situada sobre la carretera a Nuevo Laredo; tras la maniobra, las operaciones continuaron y el caso quedó bajo la atención de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la comandancia del aeropuerto.

¿Qué ocurrió con la aeronave en el Aeropuerto del Norte?

La emergencia se originó por un problema mecánico en el tren de aterrizaje, el mecanismo que permite a una aeronave tocar tierra y desplazarse sobre la pista; ante esta condición, fue necesario ejecutar una maniobra de emergencia para completar el descenso.

La situación fue comunicada por personal de la terminal a las corporaciones correspondientes, con el objetivo de atender el incidente y verificar las condiciones del lugar.

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Sin personas lesionadas ni daños reportados

Protección Civil de Nuevo León confirmó que no hubo personas lesionadas durante la maniobra; además, las autoridades descartaron riesgos para las instalaciones y la infraestructura aeroportuaria.

El reporte no señala daños materiales relacionados con el incidente; tampoco se informó de afectaciones prolongadas en la actividad de la terminal.

Después de la atención inicial, el Aeropuerto del Norte mantuvo sus operaciones, por lo que la emergencia no derivó en una suspensión general del servicio.

AFAC y comandancia del aeropuerto atienden el caso

La Agencia Federal de Aviación Civil y la comandancia de la terminal quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes para revisar lo ocurrido.

La intervención de ambas instancias permitirá atender los aspectos relacionados con la emergencia y determinar, conforme a sus atribuciones, si es necesario realizar verificaciones adicionales sobre la falla mecánica.

Por ahora, el balance oficial reportado es de cero personas lesionadas y sin riesgos identificados para la infraestructura del Aeropuerto del Norte, en Apodaca.