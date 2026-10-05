Alerta en calles de CDMX: Caen cables de luz en la Venustiano Carranza y reportan fuga de gas en la GAM: Otras afectaciones viales | EN VIVO
La Ciudad de México comienza la semana registrando una intensa fuga de gas en la GAM por el degollamiento de una tubería; otras zonas afectadas en CDMX.
Peligro en calles CDMX. Las calles de la capital del país se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 5 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este lunes
Fuga de gas afecta a vecinos de la GAM; zonas afectadas
Se reportó una intensa fuga de gas en calles de la colonia Aragón Iguaran, en la Gustavo A. Madero (GAM), debido al degollamiento de una tubería al exterior de un domicilio.
A pesar de lo aparatoso de la situación, la fuga no dejó personas afectadas.
Elementos de bomberos se dirigieron a la zona afectada para realizar los trabajos necesarios.
Caen cables de luz y teléfonos en calles de Venustiano Carranza
En las primeras horas de este 5 de octubre 2026, se reportó la caída de cables de luz y teléfono en calles de la colonia Moctezuma, Segunda Sección, en la Venustiano Carranza; el incidente movilizó los servicios de emergencia.
Los primeros reportes aseguran que un vehículo pesado pasó por este lugar, enganchándose a los cables y provocando su caída.
Bomberos de la Ciudad de México ya llegaron al lugar para iniciar, pues con el corte necesario y y quitarlo de la vía pública.