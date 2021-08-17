¿Qué pasa en Afganistán y quiénes son los talibanes?

Durante este fin de semana se registraron diferentes hechos en Afganistán que involucran al Talibán, grupo que tomó el control de Kabul, la capital del país, por lo que te explicamos qué pasa en aquel país y quiénes son los talibanes.

¿Qué pasa en Afganistán?

Los talibanes tomaron el control de Kabul, Afganistán, luego de que Estados Unidos (EUA) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) retiraron sus tropas en aquel país luego de permanecer por 20 años. La retirada de las fuerzas armadas comenzó a partir de mayo de este 2021.

En menos de un mes, los talibanes tomaron el control de al menos siete ciudades en Afganistán y este domingo, el presidente del país, Ashraf Ghani, decidió marcharse junto con otros diplomáticos extranjeros sin que se sepa su paradero.

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Este mismo fin de semana, los talibanes tomaron el control del Palacio Presidencial, quitaron la bandera afgana y colocaron una del Emirato Islámico de Afganistán. Esto provocó que miles de personas hayan tratado de huir desde las zonas rurales hacia las ciudades que aún están bajo el control del gobierno.

United States of America fled Afghanistan leaving behind innocent Afghans.



These shocking visuals from Kabul today describe the US withdrawal from Afghanistan. Betrayal. Escape. Lack of empathy. No clarity. Failure. Chaos. pic.twitter.com/UCDMC7CffT — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 16, 2021

Tras la salida de las tropas de EUA en Afganistán, se consideró que el ejército local podría responder a los ataques de los talibanes con aproximadamente 300 mil integrantes que cuenta y un mejor equipamiento. Sin embargo, hace unos meses lograron resistir al ataque talibán en Lashkar Gah, pero sin el apoyo aéreo y militar estadounidense no soportaron más.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

¿Qué dicen los talibanes?

Suhail Shaheen, vocero de la cúpula de los talibanes, dijo a una cadena televisiva internacional que no buscan "el monopolio del poder" sino que quieren crear "un gobierno islámico inclusivo" en el que tendrán espacio las personas que no forman parte de los grupos talibanes.

También prometió que no habrá un "riesgo para la propiedad, la vida y el honor" de los afganos y aseguró que habrá una amnistía para quienes colaboraron con los estadounidenses y con el gobierno de Ashraf Ghani, el presidente de Afganistán que salió del país este domingo.

Aunque los talibanes han tomado el control de Afganistán, en el país no existe un gobierno, lo que dificulta la obtención de información fiable para los habitantes y hacia el exterior.

|Crédito: Reuters

¿Quiénes son los talibanes?

Los talibanes se formaron en 1994 por excombatientes de la resistencia afgana llamados muyahidines que enfrentaron a los invasores soviéticos en la década de los 80. Su objetivo fue aplicar la Ley Islámica y desaparecer la influencia extranjera.

En 1996, los talibanes tomaron Kabul, la capital de Afganistán, y estuvieron en el poder hasta el 2001. En ese lapso establecieron reglas estrictas contra las mujeres, además prohibieron la música, la educación para las mujeres, las fiestas no islámicas, así como funciones de teatro, cine y la televisión.

|Crédito: Reuters

¿Cómo surgió el conflicto en Afganistán?

Los talibanes se disponen a gobernar Afganistán luego de 20 años cuando fueron derrocados por las fuerzas lideradas por Washington, Estados Unidos, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas y El Pentágono.

Un mes después del ataque, estadounidenses y aliados llegaron a Afganistán para tratar de evitar que Al Qaeda, una organización terrorista, paramilitar y yihadista, tuviera un refugio seguro.

|Crédito: Reuters

¿Qué dice EUA sobre la situación de Afganistán?

Este lunes, el presidente de EUA, Joe Biden, se mantuvo firme con la decisión de retirar a las tropas de Afganistán porque su principal objetivo es evitar un ataque contra territorio estadounidense.

Sin embargo, Joe Biden resaltó que podría tener una “respuesta devastadora” contra los talibanes si atacan los intereses de Estados Unidos.

We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals: get those who attacked us on September 11, 2001—and make sure al Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again.



We did that—a decade ago.



Our mission was never supposed to be nation building. — President Biden (@POTUS) August 16, 2021