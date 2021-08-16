Llegada de talibanes causa cambios en la vestimenta de periodistas

Los talibanes atrajeron la atención mundial a Afganistán desde la irrupción en Kabul y la huida del presidente Ashraf Ghani, pero lo que también se volvió viral fue la vestimenta de periodistas de agencias de medios internacionales, quienes ya portan un hiyab cuando presentan las noticias.

Se trata de las periodistas Clarissa Ward de CNN y Charlotte Bellis de la agencia Al Jazeera, quienes desde la llegada de los talibanes a Kabul cambiaron su vestimenta a una como la que portan las mujeres musulmanas.

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En redes sociales se observa que Clarissa Ward lleva un hiyab, una prenda que usan las mujeres musulmanas mientras realiza su reportaje para la cadena internacional de noticias.

Aunque en sus redes sociales una de las periodistas aclaró que una de las imágenes pertenece al interior de un templo, en donde es obligatorio que las mujeres se cubran el cabello, reconoció que con los talibanes, se cubrió el pelo totalmente.

La otra corresponsal que cambió su vestimenta tras la llegada de los talibanes fue Charlotte Bellis, quien también porta un hiyab durante la transmisión del reporte especial sobre lo que sucede en Afganistán.

Este meme es inexacto. La foto superior está dentro de un recinto privado. La parte inferior está en las calles de los talibanes en Kabul. Siempre usé un pañuelo en la cabeza en la calle en Kabul anteriormente, aunque no con el pelo completamente cubierto y una abbaya. Así que hay una diferencia, pero no tan marcada.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE — Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021

¿Qué está pasando en Afganistán con los talibanes?

En cuestión de días, los talibanes lograron el control de varias ciudades de Afganistán, donde derrotaron al gobierno actual, cuyo presidente huyó y también después del retiro de las fuerzas de Estados Unidos del territorio.

Los talibanes son una facción política religiosa ultraconservadora surgida en 1990 cuando las tropas soviéticas se retiraron. Su objetivo es aplicar la ley islámica, por lo que están en contra del "libertinaje" de las sociedades occidentales.

En 1996 al igual que hace unos días, lograron que el presidente en turno huyera e inició un periodo de gobierno de talibán en todo Afganistán, aunque había una pequeña parte que estuvo fuera de su control hasta que en 2001 las potencias occidentales, entre ellos Estados Unidos, lograron deponer el régimen talibán tras el ataque a las Torres Gemelas.

I am doing well and I am safe!

Thank you very much for your care and concerns!🥰



Taliban's capture of Kabul forces many to flee to the airport as Afghanistan's women fear for their future - ABC Newshttps://t.co/NQIawUiiQd#Kabul#Afghanistan@james_oaten — Aisha Ahmad (@AishaTaIks) August 16, 2021

A los talibanes se les conoce por oprimir a opositores y a las mujeres, a quienes se les negó el acceso a la educación a partir de los 10 años y se les sometía a castigos brutales, incluso ejecuciones públicas. También se les prohíbe realizar actividades que no estén fuera de la supervisión de un hombre.

Los talibanes obligaron a las mujeres a portar un burka como parte de su vestimenta, como las periodistas de las cadenas internacionales, quienes ante la llegada del régimen, cambiaron su forma de vestir, que de inmediato llamó la atención.

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