Rusia busca contrarrestar las sanciones económicas de Occidente

Rusia ha tomado una serie de contramedidas para hacer frente a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y los aliados de Occidente a raíz de la crisis en Ucrania. Estas medidas incluyen la introducción de medidas económicas temporales y el aumento de las tasas de interés.

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que introduce medidas económicas temporales para garantizar la estabilidad financiera del país, anunció el Kremlin el martes.

Entre las medidas, Rusia prohibirá la salida de divisas por un monto superior al equivalente a 10,000 dólares estadounidenses a partir del miércoles.

A partir del miércoles, se umpuso restricciones con respecto a las transacciones de valores, bienes raíces y préstamos a los extranjeros asociados con países que tomaron medidas contra Rusia.

El lunes, Putin también firmó un decreto que introduce "medidas económicas especiales" para amortiguar el impacto de una nueva ola de sanciones de Occidente.

El sistema financiero de Rusia se tambaleó el lunes después de que una coalición de naciones occidentales emitiera una declaración conjunta el sábado diciendo que eliminarían algunos bancos rusos de SWIFT, el sistema de pago utilizado para la mayoría de las transacciones financieras internacionales, en respuesta a las operaciones militares en curso de Moscú en Ucrania.

Ante sus sanciones más duras hasta la fecha, el rublo cayó a un mínimo histórico frente al dólar; el lunes por lamañana estuvo a 110 rublos antes de recuperarse y que el cambio quedara por debajo de los 100 rublos por dólar estadounidenses durante una sesión de negociación volátil.

En respuesta, el banco central ruso elevó el lunes su tasa de interés clave de 9,5 a 20%. También se pide a los exportadores que vendan 80% de las ganancias de divisas en el comercio exterior.

El mercado de valores ruso suspendió la negociación y los residentes tienen prohibido transferir moneda extranjera a sus cuentas o hacer depósitos en bancos extranjeros.

El banco central ruso dijo que las medidas de emergencia están destinadas a brindar estabilidad adicional y proteger los ahorros de la devaluación.

La lista de sanciones impuestas a Rusia a nivel global https://t.co/18oKlfo4BL — Gabriela Frías (@gfrias) March 2, 2022

Consecuencias en la vida de los rusos

La vida en Moscú ha comenzado a mostrar signos de cambio. En algunos centros comerciales, se puede ver a la gente haciendo cola en los cajeros automáticos para retirar efectivo, pero algunos expertos dijeron que la vida de la mayoría de las personas en Rusia no se verá muy afectada por las sanciones económicas.

"La mayoría de la población rusa compra productos en el mercado y no experimentará amenazas significativas a su nivel de vida y calidad", dijo Dmitry Orlov, jefe de la Agencia de Comunicaciones Políticas y Económicas.

Sin embargo, un analista senior de mercado del creador de mercado OANDA tiene puntos de vista diferentes.

"Está claro por los movimientos del mercado de divisas cuánta incertidumbre hay ahora sobre la economía rusa y cuán dañinas son estas nuevas sanciones económicas. Bueno, ciertamente han seguido adelante con algo que tiene un impacto mucho mayor y realmente está pasando factura hoy al rublo, y es realmente va a pasar factura a la economía de Rusia también", dijo Craig Erlam, analista de mercado.

El prestamista más grande de Rusia, Sberbank, hizo una declaración el miércoles en su sitio web retirándose del mercado europeo.

El comunicado dice que las filiales del banco en Europa han visto una salida anormal de fondos y la seguridad personal de algunos empleados está amenazada.