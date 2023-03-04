Agencia Espacial Europea quiere darle su propio huso horario a la Luna

Una de las preguntas que más se hacen los astronautas, especialmente aquellos que han viajado a la Luna es ¿Qué hora es allá? Por lo que la Agencia Espacial Europea (ESA) ya planea darles una respuesta implementando en el astro su propio huso horario.

La ESA asegura que la idea de darle su propio horario a la Luna es un esfuerzo internacional conjunto que tiene la intención de proporcionar una hora de referencia lunar, ya que para ellos el tiempo es crucial y es parte importante del viaje espacial.

El poner el propio huso horario a la Luna beneficiaría a docenas de misiones que están planificadas para la próxima década, de quienes buscan investigar más sobre ella.

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La idea surgió durante una reunión celebrada a finales del año pasado en Países Bajos, donde las agencias espaciales internacionales acordaron estudiar el tema para definir cómo sucedería esto.

“Se está poniendo en marcha un esfuerzo internacional conjunto para conseguirlo”, dijo Pietro Giordano, ingeniero en sistemas de navegación de la Agencia Espacial Europea.

¿Cómo funciona la hora en la Luna para los astronautas?

Actualmente, la hora en el espacio y la Luna se rige por el huso horario de cada país que opera la nave espacial que se encuentra en órbita.

Por ello, la ESA consideró que crear un huso horario exclusivo para la Luna que sea aceptado internacionalmente facilitaría la tarea en todo el mundo, especialmente en un momento en el que la carrera lunar empieza a involucrar a más empresas privadas.

Para reducir la diferencia de tiempos entre la NASA, la ESA, y demás agencias espaciales ubicadas en todo el mundo, todas se basan con el Tiempo Universal Coordinado, que aunque no es un huso horario específico marca la hora con un reloj atómico.