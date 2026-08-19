“Es una asesina en potencia": Jaqueline Palmeros, madre buscadora en CDMX, acusa agresión de agente de Fiscalía

Jaqueline Palmeros, madre buscadora en Ciudad de México (CDMX), denunció que fue víctima de una agresión por parte de una agente de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia, quien estuvo cerca de sacar su arma de cargo contra ella.

Los hechos ocurrieron este 18 de agosto de 2026 cuando se encontraba en una jornada de búsqueda, junto con más autoridades y familias de desaparecidos, en la zona de "La Brecha", en la alcaldía Tláhuac, cerca de las 11:00 horas.

"Empezó a agredirme, o sea, de la nada empezó a querer golpearme solamente por pedirle que se integrara a una búsqueda, que hiciera su chamba. Entonces empezó a gritar: "No, es que esto pasa porque nunca nadie les dice ni les hace nada", o sea a nosotras; dijo: "Todos ustedes son una bola de pendejos", dijo a los de la Comisión de Búsqueda; "todos ustedes son una bola de pendejos por dejarse de estas", o sea, refiriéndose a nosotras", relató Jaqueline Palmeros en entrevista con Azteca Noticias.

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El caso de Jael Monserrat es un reflejo de la crisis de #violencia y desapariciones que afecta a miles de familias mexicanas.



Su madre Jacqueline, junto con otros colectivos de personas… pic.twitter.com/LnPdwY2SLN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 29, 2025

PDI se burló cuando les pidieron ayuda para búsqueda de cuerpos

La mamá de Jael Monserrat Uribe Palmeros, vista por última vez el 24 de julio de 2020 a los 21 años, expresó estar consternada por la forma en cómo una servidora pública incluso se burló de ella.

Todo comenzó cuando personal de la Comisión de Búsqueda de Personas pidió ayuda a los agentes de la PDI para las labores de rescate de cuerpos, pero esta petición fue ignorada y solo la gente de la Fiscalía de CDMX se quedó sin hacer nada bajo la sombra de un árbol.

Jaqueline se percató de la situación y se acercó a la agente para decirle con amabilidad que ellos, como padres que saben usar herramientas para excavar y buscar restos, les podían enseñar cómo hacerlo y así tener más manos en la búsqueda de cuerpos; sin embargo, una agente de la PDI se molestó por ello.

"El problema es que la Policía de Investigación no sabe utilizar las herramientas. No sabe utilizar un rastrillo, no sabe utilizar un asador, no sabe utilizar ni una pala. Nada más van a hacer nada, estar parados por lo regular, no colaboran, no hacen diligencia de campo, no investigan.

"Al darme cuenta, les digo que no pasaba nada y que nosotros les enseñábamos, de todo corazón, les enseñábamos a usar la herramienta y aprender a rastrear para que nos pudieran ayudar con lo que quisiéramos, a lo cual la respuesta fueron burlas", relató Jaqueline Palmeros.

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Agente de Fiscalía de CDMX soltó golpes e iba a sacar su arma

Jaqueline relató que al decirle a la agente que no era justo que les faltaran al respeto y se burlaran, "las cosas empezaron a subir de tono", pero afortunadamente cuando la servidora pública quiso pegarle, no alcanzó a golpearla en la cara.

"Esta persona empieza a reírse, a burlarse y a hacer como que habla por teléfono. Le digo: "Ahora resulta que tú me vas a reportar a mí." Le digo: "¿En qué momento se cambiaron los papeles? Más bien, tú tendrías que ser la reportada". La Comisión de Derechos Humanos ya estaba levantando el reporte de las acciones de esta chica.

"Entonces, se empieza a carcajear y todo, y le digo: "Es que no se vale que nos faltes al respeto." Fue cuando las cosas empezaron a subir de tono y estaba hablando por teléfono y le digo: "¿Por qué tú me vas a reportar a mí? Yo soy la víctima, no tú." Ella fue la que soltó el primer golpe; más bien, ella fue la que empezó a soltar golpes. Le dije: "¿Por qué te molestas?"

Para controlar la situación, otros asistentes intentaron someter a la agente de la Fiscalía, pero no podían, y estaba "superenrabiada y quería zafarse"; sin embargo, se llevó la mano a su arma de cargo para intentar sacarla.

Al ver esto, intervinieron policías del Grupo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otros compañeros de la agente, quienes calmaron la situación y le dijeron a la agente que así no se resuelven las cosas.

"No me imagino si hubiera logrado desenfundar el arma qué hubiera pasado (...) esta mujer es una asesina en potencia. O sea, no tiene tolerancia, no tiene capacitación, no tiene sensibilización. O sea, a cualquier persona, sea víctima o no, te la topas en la calle y te anda soltando un balazo".

Después de 4 años de búsqueda, Jaqueline Palmeros encontró a su hija Jael Montserrat en un paraje del Ajusco, pero el dolor aún persiste para la familia. 🕊️🖤 La entrevista #exclusiva en #HechosAM pic.twitter.com/Km90exlUpQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 22, 2025

Ella es la agente de la PDI que quiso golpear a madre buscadora

Cuando Jaqueline se acercó con el jefe de la agente que estaba presente, este no quiso decirle cómo se llamaba la servidora pública.

Al comentar la situación con una agente del Ministerio Público que estaba ahí, ella fue "hostil y grosera" y dijo que no tenía los nombres de los agentes que acudieron, de acuerdo con la madre buscadora, quien sospecha que "se estaban protegiendo" entre ellos.

La agente de la PDI es Edith Gómez Díaz, quien no quiso identificarse al principio cuando se lo pidieron en el lugar, de acuerdo con el testimonio de Jaky Palmeros, como es conocida de cariño la madre buscadora.

"La señorita Edith Gómez se empezó a reír. Nosotras, pues, en un principio no lo tomamos en cuenta, pero hubo hostilidad y burla… Hubo un momento en el que fue tan tan cínico y de verdad tan tan irrespetuoso que la Comisión de Derechos Humanos que estaba presente documentando, pues ahora sí que hizo lo consciente y empezó a levantar un reporte".

"Yo me acerco a ella y le hago nuevamente la invitación para que se integrara a la jornada y, pues, lo que hizo fue burlarse, mover la cabeza de que no. Le dije: "¿Me puedes dar tu nombre?" Obviamente nosotros, como buscadores, no nos vamos a poner a discutir con ellos; ellos tienen superiores. Al momento de pedirles su nombre, me dice: "Pues no te lo voy a dar y hazle como quieras".

El 20 de octubre de 2020, la Fiscalía de CDMX reconoció la labor de elementos de la PDI y Ministerios Públicos. Entre ellos, apareció el nombre de una agente llamada Edith Goméz Díaz, a quien entregaron un reconocimiento por su labor.

Y felicita a los Agentes de la @PDI_FGJCDMX Edith Gómez Díaz y Jesús David Herrera López, por desempeño sobresaliente de sus actividades en beneficio de la sociedad de la @Alc_Iztapalapa pic.twitter.com/en8lhUQuxA — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 20, 2020

Fiscalía de CDMX asegura que investigará a agente de PDI

Luego de los hechos, Jaqueline Palmeros tuvo una reunión con Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de CDMX, y con César Cravito, secretario de Gobierno de la capital, quienes dieron instrucción de que se investigara lo sucedido.

La mamá de Jael Monserrat Uribe Palmeros externó que las autoridades "van a tomar las medidas, pero las medidas contundentes para ellos son una investigación por parte de Asuntos Internos".

"No hace falta mucho que ver para saber que su acción fue una acción de negligencia y que ya tendría que haber sido sancionada desde ese momento", añadió.