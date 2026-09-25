VIDEO: ¡Caen tres en NL tras agresión a periodistas y destrozo de equipo!

Una agresión contra dos periodistas que cubrían la muerte de un trabajador en una zona industrial de Ciénega de Flores, Nuevo León, terminó con tres empleados de una constructora detenidos por su presunta participación en el ataque y el despojo de herramientas de trabajo .

El reportero David Cázares y el camarógrafo Jonathan Martínez se encontraban en la vía pública, a distancia de una nave industrial en construcción, cuando fueron confrontados por trabajadores del lugar; durante el altercado, ambos habrían sido golpeados y les quitaron un teléfono celular y el control utilizado para operar un dron.

La cobertura comenzó por la muerte de un trabajador

Los periodistas acudieron a la zona después de que se reportara el fallecimiento de un trabajador de la construcción, quien habría caído desde una altura aproximada de 12 metros mientras realizaba labores en una de las naves industriales.

Mientras documentaban lo ocurrido desde un camino de terracería ubicado en la vía pública, personal de la obra les pidió que se retiraran y que no utilizaran el dron; no obstante, los periodistas señalaron que permanecían fuera de las instalaciones.

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#ÚLTIMAHORA | 🔴 David Cazares, reportero, y Jonathan Martínez, camarógrafo de INFO7, fueron agredidos por trabajadores de una empresa mientras cubrían la muerte de uno de sus empleados en Ciénega de Flores.



Durante la agresión, los sujetos despojaron a nuestros compañeros de un… pic.twitter.com/SgcoYnMXpS — INFO7MTY (@info7mty) September 24, 2026

Un grupo de trabajadores habría pasado de los reclamos a la agresión

El intercambio subió de tono hasta involucrar a más trabajadores de la obra. El grupo habría rodeado a los comunicadores para impedir que continuaran con la cobertura y, en medio del forcejeo, ambos periodistas terminaron siendo agredidos.

El conflicto también terminó afectando el equipo utilizado para realizar la cobertura: el mando del dron quedó destruido y el aparato perdió comunicación, por lo que hasta ese momento no se tenía ubicado dónde había caído. A David Cázares, además, le retiraron su teléfono celular.

La intervención de las autoridades ocurrió después de que los periodistas solicitaran apoyo. Posteriormente, tres trabajadores fueron ubicados como presuntos participantes en la agresión y el despojo del equipo, por lo que quedaron identificados ante los agentes.

Los periodistas acudieron posteriormente a las instalaciones policiacas para formalizar la denuncia e identificar a quienes participaron en los hechos.

Tres cámaras habrían registrado la agresión

El caso también cuenta con elementos para continuar las investigaciones; de acuerdo con la información proporcionada, en la zona existen al menos tres cámaras de seguridad que habrían registrado lo ocurrido.

Mientras se realizan las diligencias, permanece pendiente esclarecer la totalidad de las responsabilidades y determinar qué ocurrió con el dron y el equipo de trabajo que fue retirado durante la agresión