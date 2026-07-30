Quieren callar a la prensa: Periodistas denuncian censura, amenazas y persecución

La libertad de expresión volvió a colocarse en el centro de la discusión pública luego de que periodistas de distintas entidades del país denunciaron agresiones, desplazamientos forzados, procesos judiciales y campañas de desprestigio que buscan frenar el trabajo de quienes investigan corrupción, violencia e inseguridad.

Los testimonios fueron acompañados por críticas a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, una propuesta que diversos comunicadores consideran un riesgo para el ejercicio periodístico y la circulación de información crítica.

Periodistas relatan agresiones y presiones por su trabajo

Julio Beltrán, periodista originario de Guasave, Sinaloa, afirmó que su labor fue interrumpida tras sufrir una agresión. Explicó que por esos hechos existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República.

Durante su intervención sostuvo que en Sinaloa la violencia y el poder político han terminado por afectar el trabajo de la prensa. Aseguró que quienes investigan temas sensibles enfrentan intimidaciones y amenazas.

En el mismo foro, Omar Bello, periodista desplazado de la Costa Grande de Guerrero, sostuvo que en varias regiones del país persiste un ambiente de silencio.

Según dijo, existen comunidades donde únicamente se conoce la versión oficial de los hechos, mientras que quienes intentan documentar otra realidad enfrentan riesgos constantes.

Acusan persecución judicial contra comunicadores

El periodista oaxaqueño Alejandro Leyva aseguró que comenzó a enfrentar procesos judiciales después de publicar investigaciones sobre presuntos casos de corrupción.

También denunció haber sido señalado públicamente por autoridades estatales, situación que, afirmó, incrementó el riesgo para su integridad y la de otros comunicadores.

Pedro Cárdenas, representante de Artículo 19, señaló que la organización ha documentado un incremento en las acciones dirigidas contra periodistas.

Entre ellas mencionó campañas de estigmatización desde el poder y el uso de procedimientos civiles, penales, administrativos e incluso electorales para presionar a comunicadores.

Los lineamientos para callar a México levantan decenas de críticas

Las críticas también se dirigieron a los lineamientos sobre derechos de las audiencias impulsados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Quienes participaron en el encuentro sostuvieron que estas disposiciones podrían abrir la puerta a intervenir en los contenidos que difunden los medios de comunicación.

