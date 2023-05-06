¿Agricultores podrían exentar Hoy No Circula en CDMX y Edomex? Esto dice la ley

El programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir la contaminación atmosférica en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), limitando la circulación de automóviles para disminuir las emisiones de carbono; sin embargo, el Gobierno de la capital del país ha realizado nuevas modificaciones que involucran a los vehículos de agricultores.

Se trata de una reforma a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la CDMX que agregó el Artículo 139 Bis, el cual abrió la posibilidad de que los vehículos automotores de los productores agropecuarios puedan exentar el programa Hoy No Circula en la capital del país y parte del Edomex.

Vehículos de agricultores quedan exentos del Hoy No Circula

De acuerdo con el Congreso de la CDMX, las modificaciones al artículo 139 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra tienen el objetivo de apoyar la reactivación económica del campo, por ello se busca que los vehículos de agricultores puedan evadir el programa y circulan sin restricción todos los días.

Con las modificaciones al artículo 139 y la adición del 139 bis de dicha ley, se establece que los vehículos destinados para transportar mercancías y productos de carácter perecedero a los tianguis y mercados de la Ciudad de México, de conformidad con el padrón de productores que lleve a cabo la autoridad competente, podrán circular todos los días. Congreso de la Ciudad de México

La modificación para exentar el programa Hoy No Circula fue aprobada por el Congreso de la capital del país el pasado 25 de abril y remitido a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad, la cual tendrá hasta 120 días naturales para modificar las disposiciones Reglamentarias materia del presente decreto.

¡Tómalo en cuenta! El cambio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dando la libre circulación a los vehículos automotores de los productores agropecuarios del calendario del programa.

Calendario Hoy No Circula CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿El programa Hoy No Circula también aplica en el Edomex?

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Por lo que con los cambios a Ley Ambiental de Protección a la Tierra, los vehículos de agricultores también quedarán exentos del programa en los 18 municipios del Estado de México anteriormente mencionados.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Qué otros vehículos se encuentran exentos del programa Hoy No Circula?

Así como los vehículos automotores de los productores agropecuarios, los automóviles que también se encuentran exentos del programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex son todos aquellos que cumplan con las siguientes características:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

Recuerda que las multas por evadir el programa Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.