¿De cuánto es la multa por circular durante el Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se activa la Fase 1 por Contingencia Ambiental en Ciudad de México, así como el resto del Valle de México y su zona metropolitana, por lo que entre las principales restricciones sobresale la implementación del programa doble Hoy No Circula, el cual afectará a miles de automóviles este viernes 24 de febrero.

Recuerda que el programa Hoy No Circula está activo todos los días para autos particulares que no tengan la verificación vehicular “0" o “00", por lo que las reglas se mantienen vigentes según el día de la semana, la primera de ellas, que los autos señalados no pueden circular entre las 5:00 de la mañana y las 22:00 horas de la noche, por lo que hay un muy breve periodo de circulación libre.

En caso de sacar tu vehículo un día que no tengas permitido circular, serás acreedor a una multa, ya sea en un día normal de Hoy No Circula, o cuando entre el Doble Hoy No Circula, como en los días de Contingencia Ambiental.

¿Qué pasa si circulo cuando hay Doble Hoy No Circula?

Si sacas tu coche cuando hay Doble Hoy No Circula, y está entre los autos que tienen prohibido circular ese día, serás acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), que de acuerdo con la última actualización recibida, será un monto de entre $2,074.8 y $3,112.2 pesos mexicanos.

Adicionalmente, circular en un día de Hoy No Circula es motivo suficiente para que tu automóvil sea llevado al corralón, por lo que deberás pagar el arrastre y el servicio de almacenaje dentro. Trasladar el auto tiene un costo aproximado de 827 pesos y cada día que pase el auto dentro tiene un precio de 86 pesos.

CAMe Doble Hoy No Circula 24 de febrero: Autos con engomado azul y holograma “0" y “00" no circulan

Activan contingencia ambiental este jueves 23 de febrero en Valle de México

Debido a la alta radiación solar y una estabilidad atmosférica combinada con una baja intensidad de viento, la Comisión Ambiental emitió este jueves 23 de febrero la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, por lo que advirtieron que se implementará el Programa Doble Hoy No Circula.

Ante esta situación, los autos con holograma “0" y “00" no podrán circular, siempre y cuando su engomado sea color azul y con terminación de placa en 9 o 0.

Autos que descansan por el Doble Hoy No Circula del viernes 24 de febrero de 2023

Estos serán los carros que no pueden circular para este viernes 24 de febrero debido al Doble Hoy No Circula. Cabe destacar que las