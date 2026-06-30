¿Viajas hoy? Lluvias en CDMX causan retrasos en el AICM y las operaciones se ven afectadas

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) restringió de forma temporal sus despegues y aterrizajes hoy, martes 30 de junio del 2026, debido a una persistente lluvia en el perímetro de la terminal, operando únicamente a través de la pista 05 Izquierda / 23 derecha, con una estimación de restablecer el servicio completo en aproximadamente una hora.

#AICMinforma



Debido a la persistente lluvia en el perimetro del aeropuerto y a fin de minimizar riesgos a la seguridad, se llevan a cabo las operaciones solo en la pista 05 izquierda 23 derecha, estimando reanudar aterrizajes y despegues en ambas pistas en aproximadamente una… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 30, 2026

Esta alerta aplica para todos los viajeros con vuelos programados para salir o arribar a la Ciudad de México (CDMX) durante la mañana y tarde de este día.

Según las autoridades, la medida fue tomada bajo los protocolos de Protección Civil, con la finalidad de minimizar los riesgos de vuelo y garantizar la seguridad operacional de las aeronaves ante las condiciones climáticas adversas.

¿Qué hacer si tu vuelo resultó afectado?

Las autoridades aeroportuarias exhortaron a los usuarios a ponerse en contacto inmediato con sus aerolíneas para verificar las actualizaciones de horario antes de trasladarse al AICM.

También recordó que, al tratarse a un retraso por causas climáticas —que son de fuerza mayor— las aerolíneas no están obligadas a pagar compensaciones monetarias, sin embargo, tienen el deber de mantenerte informado y brindarte facilidades de comunicación. Asimismo, puedes monitorear las salidas y llegadas oficiales en la plataforma digital del aeropuerto.

¿Cómo ver si mi vuelo fue cancelado o reprogramado?

La forma más rápida de verificar el estatus de tu vuelo es a través de las siguientes páginas de consulta:



Asimismo, el AICM pone a disposición de todos los pasajeros un tablero de operaciones en tiempo real que puedes consultar desde tu celular, tableta o laptop con conexión a Internet.



Cabe destacar que este tipo de incidentes, genera dos tipos de operaciones en el AICM, el primero es la cancelación del vuelo, donde el viaje original se elimina y la aerolínea tiene el deber de reubicarte en el siguiente avión disponible, y aunque se acostumbraría una compensación o reembolso, en casos como estos no se estipulan.

En cuanto a la reprogramación, solo se cambia de horario, pero mantienes el mismo número de vuelo.