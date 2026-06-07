¡Colapso en el AICM! Bloqueo y trabajos de mantenimiento afectan accesos al aeropuerto; zonas afectadas y alternativas

¿Tienes un vuelo en puerta? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reporta complicaciones viales para ingresar a los accesos del aeropuerto debido a los trabajos de mantenimiento y bloqueos por manifestantes de este domingo 7 de junio 2026; estas son las zonas afectadas.

Cierran accesos en la Terminal 2 por obras en mantenimiento; zonas afectadas

¡Toma precauciones! Los trabajos de mantenimiento en el AICM provocaron el cierre de la rampa de acceso a la planta alta, puerta 5 a 8 en la Terminal 2; se desconoce la fecha o la hora en la que se restablecerá el acceso.

Autoridades aeroportuarios recomiendan a los pasajeros tomar precauciones al salir por esta terminal.

Se recomienda llegar con tres horas de anticipación para vuelos internacionales y dos horas para vuelos nacionales.

#AICMinforma:



Por trabajos de mantenimiento, la rampa de acceso a la planta alta, puerta 5 a 8 de la Terminal 2, se encuentra cerrada.



Te sugerimos tomar precauciones para tu salida desde esta Terminal, recomendando tu arribo 3 horas antes para vuelos internacionales y 2 horas… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 7, 2026

Bloqueo en Circuito Interior afecta acceso al AICM

El Aeropuerto de la Ciudad de México reportó el bloqueo de carriles debido a la presencia de manifestantes sobre Circuito Interior a la altura del metro Terminal Aérea.

Se recomienda a todos los pasajeros que tengan vuelo en esta terminal, tomen alternativas. Además de consultar el estatus del vuelo con la aerolínea correspondiente.

#AICMinforma:



Se tiene presencia de manifestantes sobre el Circuito Interior a la altura del metro Terminal Aérea, quienes se encuentran bloqueando la circulación en algunos carriles.



Se recomienda a los pasajeros que tienen un vuelo desde esta terminal, tomar alternativas y… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 7, 2026

Alternativas viales para evitar el bloqueo en Circuito Interior

¡No te quedes en el tráfico! El caos vial en el AICM provocado por bloqueos y trabajos de mantenimiento ha provocado que los usuarios tengan dificultades para ingresar a las instalaciones de aeroportuarias, por ello, te recomendamos las siguientes alternativas viales: