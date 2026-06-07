¡Colapso en el AICM! Bloqueo y trabajos de mantenimiento afectan accesos al aeropuerto; zonas afectadas y alternativas
La presencia de manifestantes en Circuito Interior afecta el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); estas son las alternativas viales.
¿Tienes un vuelo en puerta? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reporta complicaciones viales para ingresar a los accesos del aeropuerto debido a los trabajos de mantenimiento y bloqueos por manifestantes de este domingo 7 de junio 2026; estas son las zonas afectadas.
Cierran accesos en la Terminal 2 por obras en mantenimiento; zonas afectadas
¡Toma precauciones! Los trabajos de mantenimiento en el AICM provocaron el cierre de la rampa de acceso a la planta alta, puerta 5 a 8 en la Terminal 2; se desconoce la fecha o la hora en la que se restablecerá el acceso.
Autoridades aeroportuarios recomiendan a los pasajeros tomar precauciones al salir por esta terminal.
Se recomienda llegar con tres horas de anticipación para vuelos internacionales y dos horas para vuelos nacionales.
#AICMinforma:— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 7, 2026
Por trabajos de mantenimiento, la rampa de acceso a la planta alta, puerta 5 a 8 de la Terminal 2, se encuentra cerrada.
Te sugerimos tomar precauciones para tu salida desde esta Terminal, recomendando tu arribo 3 horas antes para vuelos internacionales y 2 horas…
Bloqueo en Circuito Interior afecta acceso al AICM
El Aeropuerto de la Ciudad de México reportó el bloqueo de carriles debido a la presencia de manifestantes sobre Circuito Interior a la altura del metro Terminal Aérea.
Se recomienda a todos los pasajeros que tengan vuelo en esta terminal, tomen alternativas. Además de consultar el estatus del vuelo con la aerolínea correspondiente.
#AICMinforma:— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 7, 2026
Se tiene presencia de manifestantes sobre el Circuito Interior a la altura del metro Terminal Aérea, quienes se encuentran bloqueando la circulación en algunos carriles.
Se recomienda a los pasajeros que tienen un vuelo desde esta terminal, tomar alternativas y…
Alternativas viales para evitar el bloqueo en Circuito Interior
¡No te quedes en el tráfico! El caos vial en el AICM provocado por bloqueos y trabajos de mantenimiento ha provocado que los usuarios tengan dificultades para ingresar a las instalaciones de aeroportuarias, por ello, te recomendamos las siguientes alternativas viales:
- Norte - Poniente: Evita Circuito Interior e incorpórate a Avenida Oceanía o Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), para después conectar con la Avenida Moctezuma o Avenida Chimalhuacán e ingresar por las calles internas de la colonia Peñón de los Baños hacia la Terminal 1.
- Centro - Sur: Utiliza el Eje 1 Norte (Fray Servando Teresa de Mier / Hangares Aviación) o Eje 4 Sur.