¡Que no te sorprendan! Así es el uniforme de los nuevos policías de CDMX para multar

Un nuevo grupo de policías de la CDMX ha sido desplegado para infraccionar a los conductores que no cumplan con el Reglamento de Tránsito y esto es lo que debes saber de ellos al momento de una multa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que 123 oficiales de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) emitirán boletas ante cualquier infracción al Reglamento de Tránsito en 13 alcaldías, pero a diferencia de los que ya estaban, no andarán en patrullas.

¿Dónde operarán los nuevos policías de CDMX para multar?

Estos 123 policías, que se encontrabvan adscritos a la seguridad de las alcaldías, estarán distribuidos en zonas clave con más concentración de problemas viales, como conductores que se estacionan en doble fila o en sitios no permitidos. El programa se activó por ahora en las alcaldías:



Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Beatriz Valdéz Vázquez, Directora General de Normatividad de Tránsito de la SSC, explicó cómo serán las funciones de estos policías.

"Es importante que sepan que no todo todo el Policía Auxiliar ni toda la Policía Bancaria Industrial puede hacer infracciones, sino son estrictamente 123 que se dividen en trece alcaldías", aseguró en entrevista con Azteca Noticias.

¿Cómo identificar a los nuevos policías que multarán en CDMX?

Los oficiales podrán aplicar desde una multa por estacionarse en un lugar prohibido hasta iniciar el proceso para llevar un auto al corralón ¿Pero cómo identificarlos?

Estos estos agentes autorizados para infraccionar tienen un uniforme similar al que usan actualmente los policías de tránsito, pero con algunos elementos que los distinguirán.

Sus camisolas, explicó Beatriz Valdéz Vázquez, tienen una cuadrícula verde con negro y traen brazaletes como los agentes autorizados para infraccionar.

Policías de la PBI en CDMX también multarán en 13 alcaldías.|SSC CDMX

Además, contarán con un código QR bordado, que podrá ser escaneado por las personas para verificiar que el oficial está autorizado para multar y que se trata de la misma persona que aparece en el registro de la SSC.

"Ellos también traen otro brazalete en el cual trae la alcaldía a la que pertenece. Las camisolas traen grecas en los brazos y enfrente al lado de la bolsa principal de frente, trae grecas de color azul para todo lo que son Policía Bancaria Industrial que reglamentariamente su color es azul (...) pero están certificados con conocimientos de movilidad y que están certificados para la aplicación del Reglamento de Tránsito".

Nuevos policías de CDMX autorizados para infraccionar tendrán un Código QR en su uniforme.|SSC CDMX

¿Dónde reportar abuso policial de los nuevos oficiales que podrán multar en CDMX?

Recuerda que podrás consultar en la Gaceta Oficial de la CDMX el nombre completo y número de placa de los policías o escaneando con tu celular el Código QR que tienen en su uniforme. Los oficiales estarán durante la justa mundialista y se evaluará si se mantienen.

En caso de que algún oficial abuse de sus funciones, éste podrá ser reportado al número de Asuntos Internos que es el 55 5208 9898 o acudiendo a las oficinaas de la SSC en Liverpool 136, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

"En en el código QR, justo por eso pusimos los números de Asuntos Internos, pero por cualquier situación que también nosotros estamos eh un poco confiados a que no debe pasar, PERO si no lo logran leer el código QR para obtener el dato de asuntos internos, pueden hacer su llamada al 911 para reportar en este caso a los elementos", añadió la Directora General de Normatividad de Tránsito de la SSC.