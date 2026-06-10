¿Vuelas hoy? Anticipa tu llegada: El AICM alerta sobre posible presencia de manifestantes a las terminales aéreas

El tráfico en la CDMX, sin duda, está convulso y con la presencia de manifestantes en puntos importantes de la capital es imposible no tener complicaciones para las actividades cotidianas; uno de los espacios afectados por el descontento social es el AICM.

El aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alertó a los usuarios que anticipen su llegada, pues se prevé que haya manifestaciones que afecten el paso a las terminales aéreas.

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"Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales. Pedimos tu comprensión, ya que como medida de seguridad, solo se permitirá el acceso a los pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario", informó el AICM a través de su red social X.

#AICMinforma:



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales.



Pedimos tu… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 10, 2026

Marchas que colapsarán las calles de la CDMX hoy 10 de junio 2026

Aquí tienes la información organizada en puntos clave:

Primera movilización (Mañana): A partir de las 10:00 horas, un contingente de maestras y maestros se concentrará en La Torre del Caballito para marchar rumbo a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la avenida Bucareli.

Afectaciones y rutas alternas matutinas: El desplazamiento afectará la circulación en la avenida Paseo de la Reforma. Las autoridades sugieren utilizar el Circuito Interior, así como el Eje 1 Norte y el Eje 2 Norte como alternativas viales.

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Segunda movilización (Tarde): A las 16:00 horas se prevé otra concentración a cargo del Comité 68 Prolibertades en las inmediaciones del Metro Normal, sobre la calzada México-Tacuba.

Vías afectadas por la tarde: Esta marcha generará afectaciones al tránsito en las avenidas Ribera de San Cosme, México-Tenochtitlan, Paseo de la Reforma y Juárez, además del Eje Central Lázaro Cárdenas.

Alternativas viales vespertinas: Para evitar la zona del segundo despliegue, se recomienda a los conductores optar por el Circuito Interior, la avenida Marina Nacional, la avenida Chapultepec o los Ejes 1, 2 y 3 Norte.

