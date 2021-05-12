Con selfie, Aiden Fucci se burla de asesinar a Tristyn Bailey en EU

Aiden Fucci, un adolescente de 14 años, originario de Estados Unidos, fue detenido por oficiales tras ser acusado del asesinato de una joven de 13 años. Sin embargo, al ser aprehendido publicó una selfie en redes sociales cuando iba en la patrulla, aparentemente burlándose de su víctima.

El adolescente fue arrestado el lunes pasado y acusado de asesinato en segundo grado de Tristyn Bailey, de 13 años.

La joven era animadora y fue reportada por sus padres como desaparecida el 9 de mayo, en el condado de Saint Johns, Florida; su cuerpo fue encontrado ese día en un bosque con signos de apuñalamiento.

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Update on Aiden Fucci case. The medical examiner says #TristynBailey was stabbed. pic.twitter.com/GxRGnXyRFh — Bridgette Matter (@bridgetteANjax) May 11, 2021

Fucci y Bailey eran compañeros de escuela y vivían en el mismo vecindario, pero se desconoce el motivo del asesinato.

Aiden Fucci es sospechoso porque el día del asesinato, las cámaras de seguridad registraron que ambos iban caminando en dirección al bosque, pero al paso de las horas, Aiden regresó solo a casa.

Aiden Fucci, presunto asesino, se toma selfie desde la patrulla

Cuando las autoridades recaudaron evidencia, entrevistaron al adolescente, quien sostuvo varias versiones sobre los hechos, pero al final confesó haber matado a Trustyn Bailey. Sin embargo, la policía ya había encontrado huellas de sangre en la ropa de Aiden Fucci.

No obstante, cuando los oficiales lo arrestaron y fue trasladado al centro de detención, el joven subió una selfie a Snapchat haciendo un signo de victoria junto a la frase:

"Hola, chicos, ¿nadie ha visto a Tristyn últimamente?"

the fact that aiden fucci took a photo in the cop car after he was arrested for 2ND DEGREE MURDER and posted it to his snap bragging just makes me furious. pic.twitter.com/jsmru9lxDw — Kammand Khosh (@copykamm) May 10, 2021

La publicación fue calificada por la propia policía como "atroz" y subrayaron que la usarían como evidencia en su contra por el asesinato de Tristyn Bailey.

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El adolescente compareció ante el tribunal el martes por la mañana, donde el juez determinó que "probablemente" cometió un acto delictivo, y por eso, ordenó que permaneciera detenido durante 21 días o hasta que hubiera una nueva orden del tribunal.

La Fiscalía del condado investiga el caso para poder presentar los cargos correspondientes y determinar si el menor será juzgado como adulto o no.