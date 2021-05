Piden justicia para hermanos González en Guadalajara

Habitantes de Guadalajara piden justicia tras el asesinato de los hermanos González y este martes se llevó a cabo una gran movilización para pedir justicia por el asesinato de los Hermanos Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno. Siendo las seis de la tarde en punto dio inicio esta manifestación desde el cruce de las Avenidas Vallarta y Enrique Díaz de León dentro de la zona centro de Guadalajara.

Con pancartas de “Paz y Libertad para todas y todos” iniciaron la movilización desde el edificio de rectoría. Miles de personas encabezadas por el rector de la Universidad de Guadalajara se movilizaron hacia la Glorieta de las y los desaparecidos. Comenzó con cera de 300 personas y finalmente fueron mas de tres mil personas las que se congregaron en este recorrido.

Franco González

Recordamos que esta manifestacion se convocó para que todos los que asistieran, lo hicieran de preferencia con ropa blanca y piden justicia por la desaparición y muerte de los tres hermanos González Moreno y también por muchas personas más que se encuentran desaparecidas.

Fueron sepultados en Guadalajara

Este martes les dieron el último adiós en una ceremonia privada los tres hermanos González Moreno. José Alberto estudiaba la carrera de Geografía en la Universidad de Guadalajara y fue chelista en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma. Luis Ángel acababa de abrir un negocio de serigrafía y tocaba el violín. Ana Karen trabajaba en una empresa de autopartes y soñaba con ser bióloga o veterinaria.

🔴#IMPORTANTE Se les dió el último adiós a los hermanos González Moreno, asesinados el fin de semana. Familiares y amigos piden justicia y rechazan cualquier vínculo con la policía, así como la versión de la Fiscalía, sobre que los pudieron haber confundido con alguien. pic.twitter.com/11fYQWerOf — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 11, 2021

Uno de los familiares de los hermanos González Moreno, afirmó que el último contacto que tuvieron con ellos, fue con José porque se acaba de recuperar de COVID y hablaron sobre la reunión que tendrían para festejar a las mamás el 10 de mayo

“Necesitamos merecemos y exigimos un responsable, un algo, una explicación lógica eso de que me dicen fue un error ¿fue un error que mis primos vivieran ahí? ¿fue un error que mis primos decidieron estar ahí? ¿fue un error que Luis no se quedará con su novia?, ¿fue un error que Teto no fuera con su hermana?, ¿fue un error que Karen con su novio? fue un error eso”. fue lo que declaró uno de los familiares de los hermanos González para Azteca Noticias.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del estado informó que por este crimen se cuentan con tres líneas de investigación, una de ellas supone que los jóvenes fueron confundidos por los sujetos armados.