AIR lanza alerta por queja de Morena contra TV Azteca: Advierte riesgos para la sátira y la libertad de expresión

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) se pronunció ante la queja presentada por Morena contra contenidos relacionados con "La Casa de los Mañosos" difundidos en espacios informativos de TV Azteca, y pidió que cualquier decisión de las autoridades mexicanas sobre el caso mantenga como eje la protección de la libertad de expresión y de prensa.

El organismo internacional consideró que la discusión no se limita al contenido cuestionado, sino que también involucra los límites que pueden imponerse a la crítica política y a las expresiones satíricas dentro del debate público, por lo que llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las autoridades competentes a analizar el caso bajo los principios constitucionales y los estándares de libertad de expresión.

La queja de Morena lleva el caso ante el INE

El posicionamiento de la AIR surge después de que Morena presentó una queja ante el INE en la que solicita el retiro de publicaciones y la suspensión de contenidos vinculados con "La Casa de los Mañosos", una producción satírica realizada originalmente por terceros y que posteriormente tuvo difusión en espacios informativos de TV Azteca.

Para la asociación, las expresiones que cuestionan a actores políticos y a quienes ejercen funciones públicas forman parte de una discusión que debe mantenerse abierta en una sociedad democrática.

La AIR sostuvo que quienes participan en el ejercicio del poder, así como partidos y dirigentes políticos, están expuestos al cuestionamiento público por sus decisiones y actuaciones, incluso cuando las expresiones utilizadas resulten incómodas o críticas.

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La AIR pide evitar restricciones que inhiban el debate

En su postura, la organización manifestó preocupación por la utilización de mecanismos institucionales para buscar la eliminación o suspensión de contenidos de carácter crítico o satírico.

De acuerdo con la AIR, las decisiones de las autoridades en este tipo de casos deben revisarse con especial cuidado, debido a que sus efectos pueden alcanzar más allá de una publicación o un medio específico y terminar influyendo en la forma en que periodistas y medios abordan asuntos de interés público.

La asociación aclaró que la libertad de expresión no elimina las responsabilidades que establece la ley, aunque señaló que las eventuales restricciones deben estar justificadas y no convertirse en medidas que limiten de manera anticipada la circulación de ideas.