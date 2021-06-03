Avión de Air France aterriza de emergencia por amenaza de bomba

Un avión de la aerolínea Air France, procedente de Chad, aterrizó de emergencia en París, Francia, luego de que se reportara un presunto artefacto explosivo a bordo de la aeronave, de acuerdo con un comunicado de autoridades francesas.

El avión aterrizó en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, de París, al rededor de las 16:01 horas, tiempo local, tras haber despegado de N'Djamena, capital de Chad, sin ningún incidente.

Los pasajeros fueron evacuados y puestos a salvo sin mayor contratiempo, mientras las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes.

Por su parte, Air France confirmó que el vuelo AF865 fue "escoltado por un avión de combate de la Fuerza Aérea Francesa, luego de que se registrara una amenaza anónima. La aerolínea añadió que el avión se encuentra bajo disposición de las autoridades.

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Gobierno actúa por amenaza en vuelo de Air France

Por su parte, Gerald Darmanin, ministro del interior, anunció la apertura de una célula de crisis en todos los ministerios, lo que significa que hay un estado de alerta.

Esta célula está presidida por el ministro del interior, Darmanin, y también miembros de los ministerios de Justicia, Exteriores y Transportes.

A la demande du Premier ministre, la cellule interministérielle de crise a été ouverte, à la suite d’une suspicion de présence à bord d’un engin explosif sur un vol Air France Ndjamena - Paris.

L’avion s’est posé à l’aéroport de Roissy sans incident et a été isolé. pic.twitter.com/dhDwpFubb9 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 3, 2021

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