En Colombia, manifestantes anuncian la ‘toma de Bogotá'

En Colombia, ya van 37 días continuos de protestas, y ante la ausencia de acuerdo entre el gobierno de Iván Duque y el llamado Comité Nacional de Paro, los manifestantes llamaron a la "Toma de Bogotá", programada para el próximo miércoles 9 de junio.

"Ante la negativa del gobierno de firmar el preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social, construido el 24 de mayo, y ante la dilación permanente para firmarlo en instalar mesas de negociación, se invita a la toma de Bogotá", declaró Fabio Arias, discal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Que la llamada "Toma de Bogotá" se vaya a realizar el 9 de junio tiene que ver también con la conmemoración del Día del Estudiante, y de acuerdo con el propio Arias, es una respuesta al gobierno de Duque que, según él, está tratando de desgastar a las fuerzas del paro, retrasando la firma de los preacuerdos.

"El gobierno juega al desgaste, a que nos cansemos, pero también ha despertado una indignación de tal manera que la gente dice: 'hombre, este no es el momento de aflojar'. Mantengámonos en el paro nacional con estas movilizaciones", añadió el líder.

Arias destacó que esta nueva movilización será una convocatoria para que varias regiones reactiven sus manifestaciones, a pesar de que Colombia vive uno de sus peores momentos por la pandemia de Covid-19, registrando 27 mil contagios nuevos en las últimas 24 horas.

"De tal manera que sea un impacto político muy importante. Demostrarle al gobierno que Colombia entera está en Bogotá reclamándole al gobierno que hayan diálogos y negociación, y no brutalidad policial, asesinatos, heridos y detenidos.

Nelson Alarcón, presidente de Fecode, adelantó a la prensa local que esta convocatoria se trata de "una gran concentración en Bogotá, pues varias regiones vendrán a Bogotá".

Los miembros del Comité del Paro anunciaron recientemente su sorpresa a que el gobierno se retractó de algunos de los preacuerdos alcanzados hace poco. De acuerdo con el grupo, el miércoles por la noche recibieron observaciones y ajustes frente al preacuerdo de garantías de protesta que se había logrado concretar el pasado 24 de mayo.

"Con los 'ajustes', el gobierno pretende que iniciemos de nuevo la discusión, saca temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de asistencia militar para la protesta, además de la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del ESMAD, la apertura de un debate sobre la reforma de la policía, el uso de instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución de este conflicto, las declaraciones condenando las violaciones de derechos humanos y la estigmatización en las protestas y la comisión de garantías que realizaría el seguimiento al acuerdo, entre otras", reclama el comunicado más reciente del Comité.

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Toma de Bogotá se realizará en plena alza de contagios de Covid-19

El llamado a la "Toma de Bogotá" llega en uno de los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19 en la ciudad y el país en general.

Tan sólo el miércoles, Bogotá registró 10 mil 524 casos nuevos de Covid-19, mientras la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos está al borde del colapso, registrando una ocupación del 97.5 por ciento.

El Ministerio de Salud ya había advertido que los bloqueos y aglomeraciones producto del paro nacional han afectado al manejo epidemiológico del coronavirus en Colombia, y, en consecuencia, han aumentado exponencialmente los contagios.

"Todas estas interacciones que hemos visto, con las protestas y las marchas, que respetamos, generaron un esquema muy complejo frente al Covid-19. Veníamos de un pico de contagios y se presentó este adicional", advirtió Luis Alexander Moscoso, viceministro de salud.

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