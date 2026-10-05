Crece la alerta tras la muerte de una técnica en Siberia por la presunta exposición a patógenos de peste neumónica

La muerte de una técnica de 28 años en un instituto especializado en enfermedades infecciosas de Irkutsk, Siberia, mantiene la atención internacional después de que surgieran reportes sobre la posible exposición a patógenos durante una jornada de trabajo; la mujer, identificada como Daria Shipilova, falleció tras enfermar y las autoridades rusas sostienen que la causa fue neumonía.

La preocupación aumentó por las medidas de aislamiento aplicadas a más de 60 trabajadores y personas que tuvieron contacto con el personal del laboratorio; además, hospitales de la zona fueron incluidos en los protocolos de vigilancia.

Algunas publicaciones oficiales que mencionaban la peste fueron retiradas posteriormente, lo que incrementó las dudas alrededor del caso.

¿Existe riesgo de una nueva crisis sanitaria?

Expertos llaman a mantener la calma y explican que una eventual infección por peste no tendría el mismo comportamiento que el COVID-19; para desarrollar la enfermedadsería necesaria una exposición importante a la bacteria, por lo que no se considera un escenario de propagación rápida comparable con la pandemia de coronavirus.

Las autoridades también han señalado que las pruebas realizadas a personas que estuvieron en contacto con los posibles afectados resultaron negativas; sin embargo, el hermetismo sobre lo ocurrido mantiene bajo observación internacional el caso en Siberia.

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