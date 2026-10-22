PT denuncia presunta persecución política contra su candidato en San Luis Potosí

El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, acusó al gobierno de Morena de utilizar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con fines políticos, luego de que, según denunció, fueran congeladas las cuentas bancarias del empresario Gerardo Sánchez y de sus familiares.

El legislador sostuvo que el presunto bloqueo financiero tuvo como propósito frenar las aspiraciones políticas de Sánchez, a quien identificó como la propuesta de su partido para buscar la gubernatura de San Luis Potosí.

Durante su pronunciamiento, Anaya afirmó que el empresario se encuentra fuera de México y lo calificó como un perseguido político. También cuestionó que la UIF presuntamente hubiera intervenido las cuentas sin una carpeta de investigación y sin un mandato judicial.

Alberto Anaya acusa a la UIF de congelar cuentas sin investigación

El dirigente petista señaló directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera como la instancia que habría ordenado el congelamiento de las cuentas. De acuerdo con su versión, la medida no solamente afectó a Gerardo Sánchez, sino también a integrantes de su familia.

“Nosotros apoyamos a nuestro amigo Gerardo Sánchez”, expresó Anaya al defender al empresario y denunciar las acciones que, aseguró, se emprendieron en su contra.

El senador sostuvo que el bloqueo habría buscado presionarlo para que abandonara sus aspiraciones políticas y consideró que la intervención financiera respondió a intereses políticos.

“Simplemente con fines políticos le congelan las cuentas para hacerlo reventar”, afirmó.

Además Alberto Anaya reconoció presiones sobre las finanzas del país y planteó revisar el alcance de las pensiones para concentrar los recursos en sectores de menores ingresos, en medio del debate sobre el presupuesto y las demandas salariales de los trabajadores del sector salud https://t.co/Ar1aNrlXbL — Angel Gallegos (@gallegoso) October 21, 2026

Durante el pronunciamiento citado no presentó documentación que permitiera conocer qué cuentas habrían sido afectadas, cuándo se habría ordenado el bloqueo o cuál fue el fundamento de la medida.

¿Qué derechos habría vulnerado el congelamiento de cuentas?

Anaya también cuestionó el procedimiento que, según su denuncia, habría seguido la UIF. El coordinador parlamentario aseguró que la actuación de la dependencia atentó contra los derechos humanos y las garantías constitucionales del empresario.

Entre los derechos que mencionó se encuentran la presunción de inocencia y el derecho de audiencia. Además, insistió en que el presunto congelamiento se habría realizado sin una orden judicial.

“Violando derechos humanos, violando todas las garantías que la Constitución consagra”, declaró.

El legislador no detalló qué recursos legales habría presentado Gerardo Sánchez para impugnar la medida ni informó sobre alguna resolución judicial relacionada con el caso.

Por ello, las presuntas violaciones señaladas por el dirigente del PT corresponden, hasta el momento, a las acusaciones que formuló públicamente.

Gerardo Sánchez está fuera del país, afirma el dirigente petista

En su intervención, Alberto Anaya aseguró que Gerardo Sánchez se encuentra fuera de México y vinculó esa situación con las presuntas acciones financieras que denunció.

El senador describió al empresario como alguien que buscaba impulsar cambios en San Luis Potosí y lamentó que, desde su perspectiva, las acciones atribuidas al gobierno federal lo hayan apartado de la actividad política.

“Un empresario que quería cambiar las cosas en San Luis y hoy se encuentra fuera del país”, expresó.