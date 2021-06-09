¿En verdad Alberto Fernández citó a Octavio Paz?

Alberto Fernández, presidente de Argentina, se volvió tendencia tras una conferencia de prensa que dio junto con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, pero no por cuestiones políticas y diplomáticas, sino por una frase que atribuyó al fallecido escritor y poeta mexicano Octavio Paz.

"Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad", fueron las palabras que Alberto Fernández atribuyó al poeta mexiano.

Al parecer es una nueva sección que inaugura el Gobierno sobre “cómo mal representar al país”. No todos los argentinos se bajaron de los barcos @alferdez, muchos ya vivían en estas tierras. Contemos la historia completa y prioricemos la educación. pic.twitter.com/N7G260gb0N — Silvia Gabriela Paleo (@Silviapaleo_) June 9, 2021

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¿Esta frase la escribió Octavio Paz?

Aunque el mandatario atribuyó la frase al Nobel de Literatura, lo dicho por Octavio Paz es muy diferente a lo citado por el presidente argentino.

"Los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y los argentinos, de los barcos", fue la frase dicha por Octavio Paz en una conferencia.

En Argentina, medios y ciudadanos precisaron que Alberto Fernández en realidad citó una canción del músico Litto Nebbia, que lleva por nombre "Llegamos de los Barcos".

"Los brasileños salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos", dice la canción del popular músico argentino.

Como era de esperarse, el dicho de Alberto Fernández causó polémica en redes sociales, pues algunos señalaron que era un comentario que estaba por completo en fuera de lugar, calificandolo como racista y discriminatorio.

Lo dicho por @alferdez muestra el desprecio hacia los pueblos originarios que preexisten desde tiempos ancestrales.

Para el presidente la "civilización" vino desde Europa y en barco, y así, oculta el genocidio indígena y el saqueo desde tiempos de la colonia hasta el día de hoy pic.twitter.com/6c8lFXxQTc — Natalia Morales (@NatuchaMorales) June 9, 2021

Alberto Fernández pronunció estas palabras durante una conferencia de prensa conjunta con el mandatario español, Pedro Sánchez, en la que se llamó a sí mismo como "europeísta".

"La América Latina y Argentina, puntualmente, son por sobre todas las cosas 'americolatinistas': creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente.

"Pero particularmente, también soy un 'europeísta', soy alguien que cree en Europa", fueron las palabras del mandatario argentino antes de atribuir una frase incorrecta a Octavio Paz.

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