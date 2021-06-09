El Salvador, primer país del mundo en aprobar el Bitcoin

El Salvador se convirtió en el primer país de todo el mundo en aprobar la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal.

La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó el martes la llamada Ley Bitcoin, lo que significa que la criptomoneda "se podrá usar en cualquier transacción y cualquier título que personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar".

Esta legislación señala que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado, además de que todos los precios de bienes y servicios deberán ser expresados también con un costo en Bitcoin. En cosecuencia, la nueva ley también obliga a que todo agente económico debe aceptar la criptomedida como forma de pago, aunque exluye a personas que no cuenten con acceso a la teconología que permita ejecutar estas transacciones.

Te puede interesar: Kamala Harris: EU busca compartir su PIB con sus vecinos cercanos

¿Cómo se implementará el uso del Bitcoin?

De acuerdo con la ley aprovada, el estado promoverá la capacitación y todos los mecanismos necesarios para que absolutamente todos los habitantes puedan acceder a las transacciones con Bitcoin. Por otra parte, para fines contables, el dólar se seguirá utilizando como moneda de referencia.

Entre los argumentos a favo del proyecto, el Ministerio de Economía de El Salvador asegura que el 70 por ciento de la población no cuenta con acceso a los servicios financieros tradicionales. El objetivo de este proyecto es impulsar el crecimiento económico del país.

"Se hace necesario autorizar la circulación de una moneda cuyo valor digital obedezca exclusivamente a criterios de libre mercado", señala un comunicado del ministerio.

"La Ley Bitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además de que está bien estructurada para que tenga riesgo cero para quienes no quieran asumir riesgos. El gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de la transacción", escribió el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El mandatario añadió que esta legislación traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo.

"Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes", afirmó el presidente.

La normativa entrará en vigor noventa días de su publicación en el Diario Oficial. Por ahora, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirán la normativa correspondiente en este periodo de tiempo, de acuerdo con lo señalado por la propia ley.

Como consecuencia de esta legislación, el estado salvadoreño será el encargado de garantizar la convertibilidad automática del Bitcoin al dólar a través de un fideicomiso en el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).

Antes de su aprobación, el Bitcoin ya era recibido como forma de pago en algunos establecimientos.

Previamente, la única moneda de curso legal en El Salvador era el dólar, establecida el 30 de noviembre del 2000 por la Asamblea Legislativa controlada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en un episodio conocido como "el madrugón".

Te puede interesar: México donará vacunas de Covid-19 a Honduras, asegura presidente