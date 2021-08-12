Video: Cambian medalla de oro a Miu Goto; alcalde japonés la mordió

La medallista olímpica de softbol en Tokyo 2020, Miu Goto, recibirá una nueva medalla de oro por parte del Comité Olímpico luego de que el alcalde japonés de Nagoya mordió la presea original como un gesto usual que suelen hacer los ganadores en las olimpiadas.

El alcalde japonés de Nagoya, Takashi Kawamura, fue criticado por miles en redes sociales por morder la medalla de oro de una de las ganadoras en softbol.

La situación se dio cuando en Nagoya, ciudad natal de la softbolista Miu Goto, se llevó a cabo un evento para celebrar a las ganadoras de la medalla de oro de esta competencia ante Estados Unidos, en donde Takashi Kawamura estuvo presente.

En un gesto de amabilidad, la atleta le colgó la medalla de oro al funcionario de la región, pero se llevó una gran sorpresa cuando este se quitó el cubrebocas y mordió la presa.

Te sugerimos:Muere la exciclista olímpica Olivia Podmore en Nueva Zelanda

La reacción de la softbolista fue reírse de la situación; sin embargo, esto no fue bien visto por la comunidad japonesa, quien criticó la acción del alcalde japonés por considerarla una falta de respeto.

Otros medallistas de Japón mencionaron que la acción también está prohibida por el Comité Olímpico, pues en las competencias ellos mismos se tuvieron que colocar las preseas debido a la pandemia por el Covid-19.

El alcalde japonés comentó a medios locales que solo pasaron un par de horas cuando recibió cientos de mensajes y llamadas para reprobar su acción con la medalla de oro de la softbolista; incluso la empresa de autos Toyota criticó lo sucedido.

Takashi Kawamura confesó que se trató de un impulso lo que llevó a morder la medalla de oro y realmente no quería faltar al respeto a Miu Goto, por lo que pidió una disculpa a la softbolista y ofreció pagar por una nueva.

"Fue mi mayor expresión de afecto. Anhelaba ganar la medalla de oro. Lo siento si esto la molesta".

Ante esta situación, el Comité Olímpico dijo que reemplazarán la medalla de oro de Miu Goto por una sin marcas.

"Con el apoyo del Comité Olímpico Internacional y de acuerdo con su propia intención, la medalla de la Miu Goto ahora se cambiará por una nueva", expresaron los organizadores de Tokyo 2020.

¿De qué están hechas las medallas olímpicas?

Las medallas olímpicas de Tokyo 2020 se caracterizaron por estar hechas de materiales reciclados de dispositivos electrónicos entregados por los japoneses y bañadas en oro, plata y bronce, respectivamente.

Para la realización de las medallas fueron utilizadas más de 78 toneladas de dispositivos reciclados.Estas mismas preseas serán entregadas en los paraolímpicos.

Los mismos organizadores de los Juegos Olímpicos se divirtieron comentando que estas medallas no eran comestibles.

te puede interesar: Tokyo 2020 llegó a su fin con espectacular ceremonia de clausura