EU habría detenido a exsenadora de Morena al intentar cruzar la frontera

De acuerdo a información de Manuel López San Martín, Alejandra León Gastélum, exsenadora de Morena, habría sido detenida por autoridades de Estados Unidos al intentar cruzar la frontera.

"Alejandra León Gastélum, exsenadora de Morena, habría sido detenida en Mexicali por autoridades de EU cuando intentaba cruzar. Hasta ahora se desconoce el motivo. Fuentes señalan que la SRE ya analiza el caso", escribió el periodista en su cuenta de X.

🚨 La exsenadora de Morena, Alejandra León Gastélum, habría sido detenida en Mexicali por autoridades de Estados Unidos cuando intentaba cruzar a territorio estadounidense.



Hasta ahora se desconoce el motivo de la detención.



Fuentes señalan que la SRE ya analiza el caso.… pic.twitter.com/iY4ioCZ6TO — Irving (@IrvingPineda) October 2, 2026

¿Por qué detuvieron a Alejandra León Gastélum?

Hasta el momento no se ha informado el motivo de la presunta detención de Alejandra León Gastélum, ni por las autoridades de México ni por las de Estados Unidos.

Sin embargo, el periodista Manuel López San Martín mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya estaría analizando el caso.

¿Quién es Alejandra León Gastélum, exsenadora de Morena que habría sido detenida por EU?

Alejandra León Gastélum estudió Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Mexicali. Posteriormente, obtuvo la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Baja California, además, cursó una maestría en Educación Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional y realizó un doctorado en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas.

Entre 2018 y 2024 se desempeñó como senadora de la República en representación de Baja California, cargo al que llegó como candidata de Morena.

Antes de ocupar un escaño en el Senado, participó en la administración pública municipal como directora de la Dirección de Ecología del XVII Ayuntamiento de Mexicali.

También fue consejera ciudadana del Consejo de Protección al Ambiente de Baja California y fundó y presidió el Centro Integral del Medio Ambiente y la Salud, A.C.

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