Cronología| Alejandra Ramírez Chairez: Joven desaparecida en Matamoros fue localizada sin vida

Alejandra Ramírez Chairez, de 20 años, fue localizada sin vida en el ejido Santo Tomás, en Matamoros, Coahuila, dos días después de que su familia reportara su desaparición; por este caso, su presunta expareja, Alejandro “N”, fue detenido y las autoridades investigan su posible relación con los hechos, sin que hasta el momento se haya establecido su responsabilidad en la muerte de la joven.

La búsqueda comenzó el miércoles 7 de octubre, cuando sus familiares perdieron contacto con ella; el viernes 9 de octubre, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en una zona despoblada, mientras la Fiscalía estatal abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer lo ocurrido.

¿Cuándo desapareció Alejandra Ramírez Chairez?

De acuerdo con la información compartida por sus familiares en redes sociales, Alejandra fue vista por última vez el 7 de octubre; su familia intentó comunicarse con ella, pero su teléfono celular permanecía apagado y dejó de responder los mensajes.

Ante la falta de noticias, sus familiares comenzaron a buscarla entre amistades y personas cercanas; la hermana de la joven también difundió una petición de ayuda para obtener información que permitiera localizarla.

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Así fue el hallazgo de la joven en Matamoros

La mañana del viernes 9 de octubre, elementos de seguridad acudieron al ejido Santo Tomás tras recibir el reporte sobre una persona aparentemente sin vida; durante las diligencias confirmaron que se trataba de Alejandra Ramírez Chairez.

La información preliminar indicaría que, sobre el caso, el cuerpo estaba parcialmente cubierto con tierra y ramas; el lugar fue intervenido por las autoridades para realizar las primeras investigaciones.

¿Quién es el detenido por el caso de Alejandra?

Alejandro “N”, de 22 años, fue detenido inicialmente por el delito de amenazas y quedó a disposición del Ministerio Público. Las primeras indagatorias señalan que Alejandra tenía previsto reunirse con un amigo el día de su desaparición, pero presuntamente terminó encontrándose con su expareja.

Las autoridades investigan si existe una relación entre ese encuentro y la desaparición de la joven; sin embargo, hasta ahora no se ha determinado oficialmente la participación del detenido en su muerte.