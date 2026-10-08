3 días después encuentran sin vida a Marco Alejandro, de 13 años, desaparecido en Mazatlán, Sinaloa

Un menor de 13 años murió tras ser atacado a balazos en Mazatlán, Sinaloa. Agentes de investigación identificaron a la víctima como Marco Alejandro Hernández Flores, quien contaba con una ficha de búsqueda activa desde el 3 de octubre de 2026.

Qué se sabe sobre el ataque al menor Marco Alejandro en Mazatlán

El cuerpo del niño apareció el 6 de octubre de 2026 sobre la avenida Francisco Madero Herrera, en las inmediaciones de la Tercera Ampliación de Urías, al suroriente del puerto. Un día después, las autoridades identificaron el cuerpo.

De acuerdo con los reportes, sujetos armados dispararon contra el menor mientras se encontraba sobre la avenida. En el lugar, cerca del Motel Cabañas y del camino al basurero municipal, medios locales reportaron alrededor de cuatro casquillos percutidos.

Desaparición y ficha de búsqueda emitida por colectivos en Sinaloa

El colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa informó que Marco Alejandro salió de su casa, ubicada en la colonia Lomas del Ébano, el 3 de octubre. La ficha de búsqueda fue emitida el día 4 y detallaba que vestía una playera roja, pantalón azul marino y tenis negros.

La Escuela Secundaria Leyes de Reforma confirmó el fallecimiento del adolescente con una publicación en redes sociales. La institución lamentó su muerte y pidió oraciones para su descanso.

Hasta el momento, las autoridades de Sinaloa no han informado cuál fue el móvil del asesinato ni si detuvieron a alguna persona relacionada con el caso.

