Hallan sin vida a exfiscal Anticorrupción de Puebla; Fiscalía apunta posible suicidio

Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal Anticorrupción de Puebla y actual coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fue localizado sin vida este viernes dentro de una camioneta en el estacionamiento del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

Los hechos ocurrieron durante la mañana en las instalaciones del complejo gubernamental, donde más tarde se desplegó personal de seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para realizar los procesos correspondientes.

Fiscalía de Puebla confirma el fallecimiento

A través de un comunicado, la FGE Puebla confirmó el fallecimiento de Curiel Tejeda y expresó sus condolencias a sus familiares, amistades y personas cercanas.

La institución señaló que el funcionario había formado parte de la Fiscalía y que actualmente se desempeñaba como Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda, compañero de esta institución y actual Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.… pic.twitter.com/0Ax57tQdor — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2026

Indicios apuntan muerte autoinfligida

De acuerdo con la información proporcionada por la propia Fiscalía estatal, los indicios recabados apuntan a una posible muerte autoinfligida.

Sin embargo, la dependencia aclaró que esta causa de su fallecimiento todavía no puede considerarse definitiva, ya que las investigaciones continúan para verificar las causas de su muerte.

#COMUNICADO | La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus condolencias a familiares y seres queridos de Rubén Alberto Curiel Tejeda, excompañero de esta institución. pic.twitter.com/XS7PU98ldW — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2026

¿Quién era Rubén Alberto Curiel Tejeda?

Curiel Tejeda tenía trayectoria dentro de la Fiscalía General del Estado de Puebla y estuvo relacionado con el área especializada en el combate a la corrupción.

Posteriormente, dejó esa función y pasó a desempeñarse como coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cargo que ocupaba al momento de su fallecimiento.

