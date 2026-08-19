Abusó de su sobrina en Edomex y juez dijo que no había pruebas; 4 años después lo atrapan de nuevo

En 2022, una niña que tenía cuatro años fue víctima de abuso sexual por parte de su tío en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), pero quedó en libertad.

Victoria Figueiras, mamá de la víctima, por años buscó justicia para su hija y hoy se dio a conocer que el responsable fue detenido otra vez y sentenciado por los hechos ocurridos hace cuatro años.

Agresor sexual se escondía en Querétaro

El agresor es Alejandro Mazatán Sahagún y estaba escondido en Querétaro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó este martes que el hombre fue reaprehendido el 11 de agosto pasado tras haberse refugiado en aquella entidad con el fin de sustraerse de la acción de la justicia.

La mamá de la víctima reveló que su pequeña fue abusada sexualmente por el hermano del papá de la menor.

"Es el hermano del papá de mi niña; la verdad es que nos ha decepcionado en el sentido de que la niña nos lo confesó el mismo día. Yo acudí a él (al papá de la menor) pensando que iba a proteger y creerle a su propia hija, pero él no quiso ni denunciar, defendió al hermano a capa y espada; no sé cuál es la postura del señor, no tengo contacto con él y la familia de parte del papá, pero no importa, me tiene a mí, yo le creo desde el día uno”, reveló la mamá de la víctima.

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Juez absolvió a sujeto por falta de pruebas

En febrero del año 2022, dentro de un domicilio ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Alejandro Mazatán Sahagún realizó tocamientos de índole sexual a su sobrina, quien tenía cuatro años de edad cuando ocurrieron los hechos.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía del Estado de México, la cual inició una investigación que permitió la detención de Alejandro Mazatán Sahagún, a quien un juez, en marzo de 2023, vinculó a proceso y que se le colocara un localizador electrónico.

Sin embargo, en febrero del 2024, un juez dictó sentencia absolutoria a favor de Alejandro Mazatán Sahagún al considerar que había falta de pruebas para justificar el delito de abuso sexual, por lo que el localizador le fue retirado.

¿Cuántos años de cárcel recibió el hombre acusado de abusar de su sobrina?

Alejandro Mazatán Sahagún fue sentenciado a 13 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

El juez también le impuso una multa de 84 mil 192 pesos como reparación del daño integral de la víctima y víctima indirecta por 463 mil 295 pesos, además de un tratamiento psicológico y psiquiátrico con perspectiva de género durante un año.

Fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos.

Tío de víctima de abuso sexual se escondió en zonas residenciales

En marzo de 2024, la Fiscalía del Edomex y la defensa de la víctima interpusieron un recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria, por lo que en mayo de ese mismo año, el Segundo Tribunal de Alzada de Tlalnepantla revocó la sentencia y en su lugar dictó fallo de condena y ordenó que prevaleciera la medida cautelar de localizador electrónico.

Alejandro Mazatán Sahagún interpuso juicio de amparo a esta nueva sentencia; no obstante, le fue negado, por lo que escapó de la justicia.

Incluso, para evadir escapar, se desplazó y permaneció en diferentes zonas residenciales, manteniendo un bajo perfil y utilizando estrategias para dificultar su localización.