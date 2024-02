"¡Lo defendió a capa y espada!": Papá de niña de 4 años no quiso denunciar a su hermano por abuso

Luego de que se diera a conocer que el juez del Edomex (Estado de México) Juan Martínez Vitela absolvió al presunto abusador sexual de una niña de 4 años, hoy su madre, Victoria Figueiras revela detalles del caso y lo que espera del juicio que hasta ahora favorece al abusador de su pequeña.

Cabe recordar que lo ocurrido en la audiencia realizada en los juzgados de Control y Juicio Oral en el penal de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla, ha generado diversas opiniones pues el juzgador es confrontado verbalmente por la madre de la menor tras darse a conocer el veredicto.

En el fragmento del juicio difundido, Victoria Figueiras le pregunta al juez por el fallo absolutorio por el delito de abuso sexual hacia Alejandro “N”, tío de la niña que en el momento de la agresión tenía cuatro años de edad.

¿Por qué fue absuelto el hombre acusado de abuso?

La resolución absolutoria se dio a conocer el 15 de febrero en los juzgados de Control y Juicio Oral de Barrientos.

“Persiste el abuso sexual de mi hija por qué eso no tiene validez, es un abuso sexual y lo tiene, lo representa en todas las pruebas de peritos y nada más por una dirección. Es en serio su señoría, ¿es en serio? Si fuera su hija que hubiera hecho usted, por una dirección hubiera soltado al agresor, por una dirección que no me correspondía a mi saber exactamente qué hora y que día, ¿usted hubiera liberado al agresor de su bebé? Tenía 4 años de edad su señoría 4, por qué tenía que saber con exactitud el horario, la niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y que la manoseo, la tocó, todos los dictámenes coinciden con el tocamiento su señoría”, abunda la madre ante el silencio del juzgador durante la audiencia.

Se observa que el juez del Edomex solo atina a decir que la sentencia no es firme y que la defensa de la víctima puede recurrir la decisión.

La mamá de la pequeña acusó que en este caso hay tráfico de influencias y corrupción pues la resolución del juez es muy evidente porque hubo tres pruebas psicológicas incluyendo una en criminología, a petición del padre de la niña, la cual fue muy dura para ella, pues estuvo dos horas sometida a una entrevista que corrobora todos los dictámenes anteriores.

Recordó que las pruebas que le realizó la Fiscalía del Edomex corroboran quién, cuándo y en dónde que la niña sufrió el abuso sexual, lo cual fue desestimado por el juez.

“Pasó por desapercibidos todos esos dictámenes, incluso la misma declaración que tuvo mi niña con el juez, que tiene miedo a su agresor, todo, ni siquiera pudo considerarlo, es por eso que en el video manifiesto ¿Dónde están los derechos de mi niña con todas esas pruebas que son favorables para ella en este juicio?”.





La mujer reiteró que la pequeña fue víctima de abuso sexual por parte del tío.

¿Qué dicen los padres de la niña sobre la absolución?

Entrevistada en el noticiero Hechos AM, la mujer reveló que su pequeña de entonces cuatro años, hoy tiene 6, fue abusada sexualmente por el hermano del papá de la menor.

“Es el hermano del papá de mi niña; la verdad es que nos ha decepcionado en el sentido que tanto la niña, a mí como a su padre, nos lo confesó el mismo día. Yo acudí a él pensado que iba a proteger y creerle a su propia hija, pero él no quiso ni denunciar, defendió al hermano a capa y espada, no sé cuál es la postura del señor, no tengo contacto con é y la familia de parte del papá, pero no importa me tiene a mi, yo le creo desde el día uno”, reveló.

Señaló que en este juicio ella va contra todos hasta obtener la justicia “porque la verdad ya salió".

¿Cuánto duró el bloqueo en Periférico Norte en protesta por el caso en Edomex?

Tras la sentencia absolutoria de un juez del Estado de México, un grupo de familiares y colectivos bloquearon por más de 5 horas la vialidad en Periférico Norte, lo que provocó gran caos vial ayer 27 de febrero.

“Es a lo que nos orillan las autoridades porque no hacen nada si no llegas a hacer un caos para tratar de llamar la atención de las autoridades del Poder Judicial y hubo este bloqueo en Periférico Norte, fueron bastantes las horas que estuvimos ahí pero fue porque las mismas autoridades no llegaban”.

Fue hasta que se puso en contacto con ella el secretario técnico del Poder Judicial en el Edomex y se comprometió a llevar una mesa de diálogo en el juzgado de Atizapán para hablar sobre el tema en donde le explicarán la respuesta en torno a la resolución del juez.

Pese a que se reunirá con autoridades judiciales del Estado de México, Victoria Figueiras dijo que ya no espera nada del Poder Judicial: “no puedo confiar en las autoridades; si un mismo juez no protege a una menor ¿Quién la va hacer? El Poder Judicial está en deuda conmigo y con mi niña”, señaló.