“No le corresponde a la niña de 4 años decir dónde la tocó su abusador; le toca al MP”, señalan tras liberación de agresor en Edomex

El presunto abusador sexual de una niña de 4 años no fue puesto en libertad porque la menor no haya recordado la fecha y lugar del ataque, sino porque el Ministerio Público no presentó las pruebas correspondientes, aclaró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.

“La niña no está obligada a precisar circunstancias en modo, tiempo y lugar. Eso no le toca a la niña, es una menor, es una niña en una etapa que no puede precisar ni debe ni tiene que precisar circunstancias en modo, tiempo y lugar, eso le corresponde al Ministerio Público”, dijo en entrevista para Hechos Meridiano con Alejandro Villalvazo y Lucy Bravo.

¿Por qué manifestantes bloquearon Periférico Norte?

Ayer 27 de febrero, el colectivo Hermanas aliadas y familiares de la víctima bloquearon Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, luego de que se dio a conocer que un juez liberó a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de tan solo cuatro años.

En la protesta, los manifestantes exigieron justicia para la menor que sufrió abuso sexual por parte de su tío durante varios meses en 2022. La niña vivía en ese año en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y estaba bajo el cuidado de su papá.

El hombre fue detenido y llevado a proceso penal; sin embargo, el 15 de febrero, un juez del Tribunal Superior de Justicia absolvió de los cargos al hombre de 50 años y ordenó su liberación. Argumentó que no existen pruebas para demostrar el modo, la fecha y el lugar en que ocurrió la agresión sexual contra la niña.

Madre de niña de 4 años abusada sexualmente confronta a juez

Victoria Figueiras, madre de la niña de 4 años, confrontó al juez Juan Martínez Vitela durante la audiencia en la que determinó liberar a Alejandro, presunto agresor sexual de la menor. Esto ocurrió en los Juzgados de Control y Juicio Oral del Penal de Barrientos:

-Usted vio a mi hija, ¿No le creyó?, preguntó Victoria.

-Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día…, contestó el juez.

-Pero tenía 4 años de edad, su señoría, ¿cómo va a saber mi hija el tiempo exacto? ¿De verdad, su señoría? ¿Usted es padre? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija que a los 4 años de edad abusan de ella y que todas las pruebas de peritos lo dicen? ¿De verdad, nomás por no decir la dirección, que no nos consta? Yo no estuve ahí, el papá la llevó, yo no.

Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edomex, aclaró que eso no le corresponde señalarlo a la niña, sino le toca al MP demostrarlo con pruebas.

Familiares deben apelar, no bloquear vialidades: Presidente del TSJ del Edomex

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México dijo que la sentencia dictada no es firme, ya que todavía se puede interponer un recurso de apelación ante un tribunal de alzada para revisarla, y en su caso, confirmarla o modificarla.

“Ellos van a interponer el recurso de revisión que se comprometieron a hacer sus abogados y al parecer, el término de defensa vence el próximo martes, lo harán en tiempo y forma seguramente, expresando los agravios o lo que les moleste de la resolución que dictó el juez en cuestión”, explicó.

Mencionó que es “absolutamente incorrecto” bloquear vialidades para exigir que se haga justicia, ya que las puertas del Tribunal siempre están abiertas; sin embargo, la familia de la niña no los contactaron.

“Ellos tenían el recurso de apelación expedito para hacerlo. Si ellos decidieron bloquear el Periférico y tomar otras acciones es, o porque no tienen argumentos para sostener sus afirmaciones o porque desean vías de hecho para llamar la atención y generar una posición negociadora. Ella nunca pidió una cita con nosotros. Además, no necesitaba una cita con nosotros. Tiene abogados que pueden interponer el recurso de apelación correspondiente”, dijo.

¿El juez puede ser sancionado si se equivocó en la sentencia?

El presidente del Tribunal dijo que el juez no debió contestar la pregunta de la madre, ya que eso sacó del contexto el tema y generó desinformación.

“La sentencia se sustenta en que la acusación del MP fue deficiente y las pruebas que aportó el MP fueron deficientes. Eso no significa desconocer el posible hecho delictuoso, de ninguna manera, porque incluso después el juez menciona: ‘sí le creo a su hija’. Fue en lo que está en desacuerdo la sentencia. Se le puede creer a su hija de que hubo un evento de esta naturaleza tan desafortunado que el MP no tuvo la habilidad para acreditar los extremos de su acusación”, dijo.

Explicó que los magistrados serán quienes determinen si la sentencia del juez está apegada a derecho o no. “Todos los jueces están sujetos a supervisión y el escrutinio del Consejo de la Judicatura. Si se demuestra que el juez actuó incorrectamente, al margen de su albedrío judicial, evidentemente puede ser sancionado y de hecho, oficiosamente, se iniciaría una investigación en relación a este procedimiento”.