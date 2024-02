Madre de niña abusada en Edomex denuncia a MP por manipulación de expediente

Victoria Figueiras, madre de la niña que fue abusada sexualmente, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex), y denunció la manipulación en la carpeta de investigación, señalando irregularidades en la investigación, por lo que ya presentó denuncias contra funcionarios del Ministerio Público.

La madre y su asesor legal, informaron que buscan apelar la decisión del juez y esperan una revocación de la sentencia para garantizar un juicio justo.

“Desde la denuncia, me empiezan a quitar evidencias, me manipulan la carpeta, el proceso de la cadena de custodia que yo no sé cómo es ese proceso. Sin embargo hasta que estoy en el juicio, me empiezo a enterar que faltan documentos que venían adjuntos. Al parecer a mí me desaparecen evidencias y pruebas”, informó.

Además, agregó que “son puntos que se tocaron en esta mesa y van a juzgar el actuar de todas las personas involucradas en la carpeta desde la denuncia hasta el fallo del juez. Van a analizar con contraloría y visitaduría”.

Incluso aseguró que desaparecieron de la carpeta los primeros videos de cuando la niña les avisó del abuso.

En tanto, Jorge Eduardo Bastida, abagado de Figueiras precisó que “la forma en que resolvió es tomando en cuenta como si fuera un adulto, como si este asunto fuera de la señora Victoria y no es así, es algo que ya se ha manifestado varias veces, estamos hablando de una niña de cuatro años”.

Madre de menor se reúne con Poder Judicial



Victoria Figueiras, llegó puntual a la cita que tenia con las autoridades del Poder Judicial del Estado de México (Edomex) ayer, 28 de febrero; se trata de la mamá de la niña que sufrió abuso sexual por parte del hermano de su padre, cuando tenía cuatro años.

Luego de que el martes decenas de personas bloquearon el Periférico Norte a la altura de Las Torres de Satelite en Naucalpan, en protesta por el fallo absolutorio del juez Juan Manuel Martínez Vitela, al presunto abusador, la madre de la niña logró que la recibieran autoridades del Poder Judicial.

Alejandro “N”, es el presunto agresor de la niña y de acuerdo con su mamá, el abusador es hermano del papá de la pequeña quien ya tiene 6 años.

“La niña de 4 años tenía la responsabilidad de comprobarle al juez que tenía que saber la hora exacta, la fecha exacta y la dirección de la casa del tío, o sea en qué cabeza cabe que una niña de 4 años tenga que saber esos datos, además de vivir un trauma y algo porque no tendría que estar pasando una niña, este juez hace responsable a mi hija para saber ese tipo de datos, es una burla”, reclamó la madre ante el fallo.

Esperan que resultado de apelación sea imparcial

Ayer, se llevo acabo en el Palacio de Justicia de Atizapán de Zaragoza la audiencia y duró una hora, la mamá confía en que la respuesta a la apelación sea imparcial.

“Se están comprometiendo obviamente a llevar una apelación imparcial en donde lo único que se está pidiendo es que haya transparencia, que revisen a detalles la apelación en donde incluso se comprometen a checar por contraloría interna el actuar de los jueces que han llevado este caso... Sobre el tema del comunicado ya no está en la plataforma”, indicó la mamá de la pequeña.

Incluso, Noemi Escalante, del Poder Judicial del Edomex dijo que “se analizará de manera objetiva, transparente e imparcial este asunto, la apelación será resuelta por un tribunal de alzada en donde los magistrados recibirán en los términos legales la apelación, los agravios que hagan valer los defensores y se revisara el caso de manera escrupulosa”.

Se espera que en los próximos días sea presentada la apelación a la resolución de este juez, quien ha sido criticado por su criterio a la hora de resolver el caso que fue absolutorio para Alejandro “N” por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual”.